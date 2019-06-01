美國安部提3期望 墨左右為難

既要人道對待偷渡者 又不欲與美衝突

美國向斥墨西哥打擊偷渡不力。在宣布新關稅措施前數小時，特朗普便在Twitter發文稱，美國邊境巡邏隊人員周三凌晨在得州埃爾帕索拘捕1036名非法入境者，是歷來單次拘捕的最大一批。美國政府稱，墨西哥人蛇集團近月利用「特快巴士」由南部接載大批非法入境者前往美國邊境，更有受賄的墨國官員容許這些巴士通過高速公路上的檢查站，甚至沿途「護送」。

去年12月上任的墨西哥總統洛佩斯曾聲言會保護非法移民人權，不會協助美國做「骯髒工作」驅逐他們。不過，隨着特朗普威脅封鎖美墨邊境、中斷援助及停止就美墨加貿易協議談判，墨西哥政府已加強措施打擊人蛇湧入，包括收緊發放一年期、可在墨西哥工作及生活的人道主義簽證，取而代之是發出地區簽證，只容許這些中美洲移民在南部幾個州份工作，同時又加強拘捕、覊押及遣返偷渡者。

美國威爾遜中心墨西哥研究所移民項目分析師施米特奇（Rachel Schmidtke）指出，墨西哥政府處境困難，「他們試圖採取更務實的移民管理策略，但同時不想與他們的北邊鄰居起衝突」。

（華爾街日報/今日美國報）