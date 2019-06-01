例如本周初，王氏港建（0532）主席王忠桐便曾表示，公司供應美國市場的訂單，當中80%是出口至墨西哥，經加工後再轉口美國，他更透露有意在墨西哥租廠設生產線，吸納其他受中美關稅影響的訂單。又如聯想（0992）董事長兼首席執行官楊元慶上星期也表示，若中美關稅擴大，聯想在墨西哥等地均有設廠，可以將美國訂單調整到這些不受關稅影響的國家生產。此外，有專門從事電子產品代理的港商透露，去年美國對中國貨加徵關稅後，其美國客戶便要求將貨物改為出口去客戶位於墨西哥的廠房，所以訂單一直沒受影響。但如果墨西哥貨品也要徵關稅，上述這些如意算盤便難以打響。

是次美國向墨西哥貨品徵關稅，不僅打亂中港企業部署，就連美國企業也捲入其中，美國極限運動高畫質錄影器材公司GoPro月初才表示，決定將美國大部分產能轉移到墨西哥，以求降低中國進口關稅可能帶來的成本上升。

本港上市的耐世特（1316）和敏實（0425）同樣在墨西哥有產能，昨日股價雙雙受壓，前者跌5.7%，收報9.6元；後者亦跌4.62%，收報22.7元。