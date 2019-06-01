【明報專訊】美國擬向墨西哥入口貨加徵5%關稅，雖說是針對非法移民問題，但為避開中美貿易摩擦而將生產線轉移到墨西哥的香港企業亦同樣遭殃。
例如本周初，王氏港建（0532）主席王忠桐便曾表示，公司供應美國市場的訂單，當中80%是出口至墨西哥，經加工後再轉口美國，他更透露有意在墨西哥租廠設生產線，吸納其他受中美關稅影響的訂單。又如聯想（0992）董事長兼首席執行官楊元慶上星期也表示，若中美關稅擴大，聯想在墨西哥等地均有設廠，可以將美國訂單調整到這些不受關稅影響的國家生產。此外，有專門從事電子產品代理的港商透露，去年美國對中國貨加徵關稅後，其美國客戶便要求將貨物改為出口去客戶位於墨西哥的廠房，所以訂單一直沒受影響。但如果墨西哥貨品也要徵關稅，上述這些如意算盤便難以打響。
是次美國向墨西哥貨品徵關稅，不僅打亂中港企業部署，就連美國企業也捲入其中，美國極限運動高畫質錄影器材公司GoPro月初才表示，決定將美國大部分產能轉移到墨西哥，以求降低中國進口關稅可能帶來的成本上升。
本港上市的耐世特（1316）和敏實（0425）同樣在墨西哥有產能，昨日股價雙雙受壓，前者跌5.7%，收報9.6元；後者亦跌4.62%，收報22.7元。