施壓堵截人蛇 美對墨徵5%關稅 倘無改善逐月加至25% 專家憂兩敗俱傷

特朗普周四在Twitter透露向墨西哥加徵關稅的消息後，白宮隨即發表聲明，稱計劃引用1977年通過的《國際緊急經濟權力法案》（IEEPA）賦予總統處理「異常威脅」的廣泛權力，落實針對墨西哥的新關稅措施——由6月10日起，美國將向墨西哥所有入口貨徵收5%關稅，並會每月增加5個百分點，到10月1日達至25%上限。此稅率將維持，直至非法移民透過墨西哥湧入美國的問題有改善。特朗普在Twitter稱，有信心此舉能促使墨西哥迅速行動，助美國中止「此長期、危險且極不公平的問題」。

特朗普此前致力爭取撥款興建美墨圍牆，以阻止非法移民經南部邊境大量湧入，惟遭國會反對。今年2月他再宣布緊急狀態令，試圖繞過國會取用聯邦撥款，亦於5月遭聯邦法院禁止實行。

墨國初強硬回應 後稱不願正面衝突

墨西哥副外長施雅德（Jesus Seade）在美國正式公布新措施前一度強硬回應，聲言如美國落實計劃，墨國不會坐以待斃，必須「以有力方式回應」。不過，墨西哥總統洛佩斯（Andres Lopez Obrador）其後致函特朗普，強調社會問題不能透過關稅與強制措施解決，稱不願「正面衝突」，呼籲美方就移民問題深入對話，尋求其他方案。他表示，周五會派外長赴華盛頓游說，又呼籲國民團結應對挑戰。

兩國貿易關係緊密 共享產業鏈

墨西哥為美國最大貿易伙伴，佔美國貿易總額15%，兩國貿易關係在中美貿易戰開打後更形重要。去年美國入口的墨國產品總值達3465億美元（約2.7萬億港元，見圖表），包括汽車、石油、農產品等，佔墨西哥整體出口額近八成，較前年急增一成。此增幅主要與兩國共享產業鏈有關，例如福特汽車、IBM和可口可樂等大型企業都在墨西哥設廠，由美國向墨國輸出原材料或零件，經加工後將產品轉售回美國。《紐約時報》稱，受中美貿易戰影響，不少美國企業正考慮從中國遷至墨西哥，一旦實施新關稅，逾170億美元的稅款成本勢轉嫁至美國商戶與消費者。外界關注美墨會否兩敗俱傷。美國前財政部經濟師泰代斯基（Ernie Tedeschi）便稱，新關稅可能令市場預計貿易增長放緩，令企業減少開支，最終令內需下降，甚至導致經濟衰退。

分析憂內需下降 恐致經濟衰退

另一方面，新關稅措施亦恐危及美國啟動新北美貿易協議的盤算。去年11月美國與墨西哥及加拿大達成《美墨加協議》（USMCA），取代《北美自由貿易協定》（NAFTA），上月美國更撤銷對墨加兩國徵收鋼鋁產品關稅，以期加快正式落實協議。《金融時報》分析，今次美國以關稅作為武器，恐令墨國國會對正式批准USMCA卻步。

共和黨籍參議院臨時議長格拉斯利（Chuck Grassley）批評特朗普將貿易政策與邊境問題混為一談，是誤用總統權限，亦有違國會意願。康奈爾大學貿易政策專家普拉薩德（Eswar Prasad）亦稱，新關稅將嚴重破壞北美的產業鏈，令美國與加拿大等其他主要貿易伙伴的不明朗關係加劇。中國外交部發言人耿爽昨亦回應事件，抨擊美國一而再、再而三地採取貿易霸凌行徑。

（金融時報/紐約時報/彭博社）