研究：「超加工食品」增早死風險

包括餅乾威士忌急凍食品

超加工食品通常是即食、急凍、罐頭食品等，包括餡餅、香腸、薯片、薄餅、餅乾、朱古力、糖果、加糖飲料、威士忌、氈酒和冧酒等。一般來說，此類產品富含劣質脂肪、添加糖和鹽，缺乏維他命和纖維。

西班牙納瓦拉大學的預防醫學和公共衛生教授貝斯-拉斯特羅略（Maira Bes-Rastrollo）與學者做研究，分析近2萬名20至91歲人士1999至2014年每隔兩年填寫問卷匯報的食物種類，再結合其生活習慣等數據分析。結果顯示每日進食多於4份過度加工食品，早死風險增62%；每進食多一份早死風險增18%。

法國NutriNet-Sante project研究則分析逾10.5萬人（平均年齡43歲，79%女性）的健康數據。他們每半年填寫問卷，學者結合其飲食、健康和生活習慣等資料分析，發現每進食多10%超加工食品，患心血管疾病、冠心病和腦血管病的風險分別增12%、13%和11%。

研究周三（29日）刊於《英國醫學雜誌》（BMJ）。

（CNN）