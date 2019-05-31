多瑙河觀光船相撞 韓客7死21失蹤

大船追撞 小船7秒沉沒

撞船事故發生在當地時間29日晚上9時左右，當時有雷雨，其中一艘載有35人、27米長的「美人魚」號觀光船被135米長的「維京西格恩」號（Viking Sigyn）遊船撞後傾覆沉沒。警方昨公布的閉路電視片段顯示兩艘船相撞的情况，「美人魚」號疑似駛入「維京西格恩」號的航道，後者從後追撞，導致「美人魚」號7秒內便沉沒。船上有30名遊客、3名韓國導遊及及兩名匈牙利船員。

韓外長率團赴當地應對

涉事船上所載乘客多為來自韓國的遊客。事故發生地點介於匈牙利議會大樓和塞切尼鏈橋之間，沉沒遊船限載45人，相信並非超載出事，撞船原因仍待調查。韓國外交部表示，事故時船上乘客沒穿救生衣，認為在調查事故原因時要調查這點。由於當地天氣條件欠佳，降雨持續一個月導致多瑙河水位暴漲，水流湍急，水溫低於15℃，現場搜救工作難度較高。當局動用大量船、蛙人、並用大光燈及雷達搜索。匈牙利全國救護車服務發言人昨承認，找到生還者機會渺茫。

匈牙利救護發言人稱，從水中救出14人，其中7人已死亡，其他獲救人士出現低溫症，但情况穩定。當地記者稱在河邊看到有兒童救護車。遊客名單上有一名6歲兒童，但生還名單上並無該兒童名字。

韓國總統文在寅要求有關部門動員全力與匈牙利政府配合全力展開救援工作，並指示組建以康京和為首的中央對策本部，向當地派出緊急應對組，預定周四抵達事故現場。

（路透社/韓聯社）