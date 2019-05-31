緊張局勢現商機 美軍火商吸引投資者

沙特領袖會面商討對策

沙特外交大臣阿薩夫（Ibrahim al-Assaf）稱，伊朗及也門胡塞武裝涉先後襲擊沙特的油氣設施事件將是今次峰會的議題之一，而伊朗對胡塞武裝的支持是伊朗「干預」其他國家的證據。儘管與會領袖很可能會討論如何避免戰爭，但亦強調必須「有力且堅定」回應同類事件，以保障沙特與阿拉伯盟友的利益。

新聞網站The Intercept報道，美國多間軍火商均以美伊緊張局勢帶來的潛在軍備需求，吸引投資者注資。保安公司Kratos Defense & Security Solutions主席德馬爾科（Eric DeMarco）本月中出席紐約一個金融業會議時指出，美國與伊朗、俄羅斯、中國等國交戰的風險日增，美國的海上力量受危，可能需提升彈道導彈的威懾力量，而導彈系統正是該公司的專長。

報道又稱，新近獲准向沙特出售導彈防衛系統的軍事科技公司雷神（Raytheon），其行政總裁肯尼迪（Thomas Kennedy）今年1月亦與投資者通電話時談及，對伊朗問題的關注帶來「需求信號」，將推動國防預算增長。其後又在投資者會議上談及曾到國會山莊，商討伊朗、俄羅斯、中國甚至朝鮮局勢，令他對美國增加國防預算「相當樂觀」。

報道指出，大型軍火商除了旁觀衝突，亦主動斥巨資游說，以影響國防部的預算。最新的《國家防衛授權法案》便包括數項與伊朗有關的內容，包括指示美國盟友應建立可互通的彈道導彈體系，防範伊朗威脅。

（路透社/The Intercept）