世局解碼：一軟一硬 特朗普博爾頓外交唱雙簧 分析：爭取談判空間

明報記者

70歲的博爾頓（John Bolton）曾在數屆共和黨政府出仕，包括擔任喬治布殊政府的駐聯合國大使。他在國安問題上立場鷹派，無論在野還是任職政府都不改作風。他是美國2003年攻打伊拉克的主要倡導者，經常公開批評政府與朝鮮等敵對國家談判是軟弱。曾為博爾頓工作10年的格龍布里奇（Mark Groombridge）向《衛報》說：「他（博爾頓）真心相信，美國領導，世界會變得更安全和更美好。」

特朗普上任以來誓言要停止捲入海外戰爭，常稱要透過談判取得成果，但去年3月出任國家安全顧問的博爾頓則常主張對敵對國家採取軍事行動。今年1月，委內瑞拉反對派瓜伊多自立臨時總統後，博爾頓力圖推翻馬杜羅政府，惟因委國反對派未獲軍方支持，局勢膠着，令期望在談判桌上結束事件的特朗普不滿。

早在2006年，時任駐聯合國大使博爾頓便已鼓吹向伊朗動武阻止其擁有核武，但意見不為白宮接納，他離職後一直鼓吹伊朗威脅。美伊關係近月緊張，博爾頓便扮演了推波助瀾的角色。

博爾頓「誇張演繹」惹情報官員不滿

《衛報》稱，博爾頓誇張演繹情報，惹來國防部以至部分情報官員不滿。博爾頓據報在4月29日在中情局總部召開關於伊朗的會議，事態極不尋常；美國2003年攻伊時，時任副總統切尼也曾作出類似舉動。

特朗普本周訪日期間的發言，卻見兩人分歧：博爾頓上周六（25日）斥朝鮮「毫無疑問」違反聯合國安理會決議，但正在訪日的特朗普翌日在Twitter發文，稱自己和其他華府人員不同，對朝鮮「發射一些小武器」爭取注意未感不安，有信心朝鮮領袖金正恩會堅守無核化承諾。最終國務院為分歧定調，稱朝鮮的大殺傷力武器計劃違反安理會決議。

對朝鮮伊朗言論 與特朗普迥異

特朗普其後在東京再就伊朗問題發言，強調只求推動無核化，「無意促成伊朗政權更替」，與博爾頓以往主張推翻伊朗政府的說法相違。官員稱，特朗普對加派美軍赴中東部署、回應伊朗威脅感遲疑，又出言邀請伊朗電話會談，令博爾頓認為特朗普不願大力推動中東變天而感不滿。

知情人士透露，特朗普曾公開批評博爾頓的建言，質疑對方將自己帶向不願前往的道路。有高級官員憶述，特朗普曾戲稱自己才是控制博爾頓的人，「如果任由博爾頓下決定，我們如今便已陷入4場戰爭了」。多名相關人士更稱，特朗普似有換馬念頭。

消息指特朗普曾欲換人

有前國防部官員向《紐時》稱，擔心特朗普與博爾頓的緊張關係影響美國處理各地外交僵局。不過，特朗普的支持者則淡化問題。美國保衛民主基金會行政總裁杜博維茨（Mark Dubowitz）稱，博爾頓因鷹派立場備受朝鮮與伊朗攻訐，但可給予特朗普一些外交空間，讓他在談判時可在強硬與較溫和的立場之間游走。他相信博爾頓會繼續扮演「壞人」，而美國外交走向觀乎特朗普取態。