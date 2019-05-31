特朗普訪日 麥凱恩艦「被消失」

白宮指示 特朗普否認知情

《紐約時報》引述海軍人員表示，基地所有軍艦船員中，只有驅逐艦「麥凱恩」號船員沒獲邀到「黃蜂」號兩棲攻擊艦聆聽特朗普的演說，更有穿上麥凱恩號徽號服裝的船員被請離現場。《華爾街日報》亦引述海軍和空軍收到的電郵稱，「要讓麥凱恩號遠離視線範圍」。

麥凱恩號在2017年前往新加坡期間，與一艘貨輪相撞，其後一直在基地維修至今。報道指船員一度被下令用布遮蓋船身上麥凱恩號的名字，後來拆除並改派駁船遮擋。第7艦隊發言人指駁船在特朗普抵達前駛走。

報道引述政府官員指白宮在5月15日電郵海軍提出有關要求，有白宮匿名職員承認此事，但指特朗普並不知情。《華爾街日報》稱署理國防部長沙納漢知情，但沙納漢周三透過發言人否認。特朗普周三在Twitter稱沒獲知會有關事情。

麥凱恩生前屢批評特朗普的政策及言行，特朗普則曾嘲麥凱恩只是在越戰時被俘虜，不算戰爭英雄。麥凱恩去年8月逝世，特朗普並未獲邀出席喪禮。

（紐約時報/華爾街日報/路透社）