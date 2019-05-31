美官員：擴出口為盟友提供「自由氣」

能源官員用語 被批「笑話」

能源部副部長梅內塞斯（Mark Menezes）周二（28日）宣布，將擴大天然氣公司Freeport LNG在得州的設施。目前該設施的天然氣出口上限為每日50億立方英尺，預計在2020年將能增加一倍。他在聲明中形容此舉「對在全球散播自由氣非常重要，可為美國盟友提供多元而可負擔的乾淨能源」。負責化石能源事務的助理部長溫伯格（Steven Winberg）其後稱，計劃有助將「美國自由的分子」出口到全世界。

助「美國自由的分子」出口全世界

今次並非當局首次將自由及天然氣掛鈎，能源部長佩里（Rick Perry）本月初在布魯塞爾簽發新的液化天然氣出口許可證時說：「歐洲從納粹德國佔領中解放已75年，美國現再次為歐洲帶來另一種形式的自由……今次並非年輕的美國士兵，而是液化天然氣。」為打破俄羅斯主導歐洲能源市場的局面，美國近年積極擴大對歐盟的天然氣出口。歐盟數據顯示，單計今年首季，美國有35%的液化天然氣出口到歐洲，遠高於去年的11%，令歐洲成為美國天然氣的最大市場。

液化天然氣被視為較潔淨的化石燃料，較石油及煤等產生更少二氧化碳，惟過往有科學報告指出，美國石油及天然氣工業釋出的甲烷，較國家環境保護局的估計高出六成，最終成溫室氣體。

（紐約時報/時代/華爾街日報）