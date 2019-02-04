「國民幸福指數」取代GDP 不丹有隱憂

過往曾有不少人質疑難以量度「幸福」的概念，不丹則列出四大支柱，包括環境保育、良好管治制度、可持續而公平的社會經濟發展及文化保育，從而制定出72個指標量度國民滿意程度。不丹的措施引起外界關注，法國在2008年委託經濟學家就幸福在發展指數中的作用撰寫報告；聯合國大會亦在2011年通過決議，邀請各國衡量人民的幸福指數。

忽視社會問題 犧牲少數民族利益

然而，不丹國內正面對收入差距擴大、年輕人失業率上升及環境惡化等問題。聯合國3月發表《2019年全球快樂報告》，計算人均GDP、自由、慷慨程度、社會支援、預期壽命及貪污問題6個因素後，不丹只排名第95位（香港排76）。該國雖重視文化保育，卻不顧當地少數尼泊爾裔利益。人權組織「人權觀察」有調查員指出，不丹政府在1980年代末視尼泊爾裔族群為人口和文化威脅，褫奪其公民身分，並驅逐出境，導致逾10萬人需要到尼泊爾的難民營棲身。

（ABC／NPR／紐約時報）