不堪生活重擔 封面母女遷居澳洲

「因生活成本離開真可悲」

封面主角是新西蘭40歲女演員兼模特兒弗里曼（Vicky Freeman）和她的9歲女兒。弗里曼曾在澳洲生活近10年，但搬到新西蘭的奧克蘭生活1年後，感到當地生活開支太高而搬返澳洲。她稱在奧克蘭參與電視台工作但難以負擔屋租，有時因工作而要僱用保母暫時照顧女兒。她稱在奧克蘭的屋租每周為500紐元（約2556港元），雖然接受政府單親家庭援助，但仍入不敷支。弗里曼說：「我愛新西蘭，但生活成本令我離開，真的可悲。」

新西蘭近年面對房地產炒賣問題，奧克蘭過去約10年的樓價升近倍，全國整體樓價亦升值逾六成，民眾置業感到困難。

政府已出招打擊，國會去年便將住宅土地列為敏感資源，任何非居民或非公民未經同意，不可購買新成屋或二手住宅單位。

除了高樓價外，自殺率亦成政府近年努力應對的問題。新西蘭政府數據顯示，國內每10萬人就有12.4人自殺身亡，在經濟合作與發展組織（OECD）35個成員國中排第14，當中15至19歲青少年自殺率為每10萬人有17.6人，在發達國家中最嚴重。青少年自殺率高企與家暴、兒童貧困率、種族歧視等問題有關。

（衛報/TVNZ）