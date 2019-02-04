新西蘭「幸福預算案」創全球先河 不止着眼提升GDP 反對黨斥噱頭

國民擁房率60年新低 自殺率增

在2019「幸福預算案」下，未來4年政府花在精神健康的開支將達19億紐元（約97億港元），是歷來最大筆撥款，主要協助患有輕至中度焦慮和抑鬱症人士，他們毋須住院，但抑鬱症顯著影響其生活，開支亦用於在醫院及診所的前線精神健康工作者，政府目標是到2023/2024年度協助32.5萬名輕至中度精神健康患者及酒癮和毒癮人士。這筆開支部分亦包括用在防止自殺服務上，嘗試解決國內高自殺率問題。預算案中，政府亦撥款11億紐元（約56億港元）減少貧窮兒童，財長羅伯遜（Grant Robertson）指出，目前有最少18萬兒童生活在貧困中，政府目標是10年內將這數目減半。用於打擊家暴及性暴力的開支預算亦為多達3.2億紐元（約16億港元），以解決警方平均每4分鐘便接到一宗家暴案的嚴重情况。

須以改善人民生活制定政策

羅伯遜說：「精神健康不再處於我們健康系統的次要位置，它是我們所有福祉的中心。」總理阿德恩（Jacinda Ardern）稱，在兒童扶貧及家暴上投放大量資金是值得的，「打破暴力循環可為我們節省成本，但更重要是它可使我們成為一個更美好的國家，令孩子生活得更富裕」。預算案亦包括未來4年將10億紐元用在重建國內的老化鐵路網絡、3億紐元協助初創公司發展，亦會增撥款項協助清理河道及改善林業等。政府亦改革制定預算程序，各政府部長必須在撥款建議上合作，要符合以改善人民生活為先的新準則。

儘管英國等國家已開始量度國民幸福指數，但新西蘭是首個西方國家，基於人民的幸福為優先來規劃國家整體預算報告，並指示各部門以改善人民生活來制定政策。羅伯遜說：「我們不止依靠GDP，還要依賴我們如何改善人民的福祉、保護環境和增強我們的社區」。據國際貨幣基金組織（IMF）預計，新西蘭經濟在2019年增長約2.5%，2020年增長約2.9%。羅伯遜指出，新西蘭的GDP增長雖為許多國家羨慕，但對不少新西蘭人來說，該增長未能轉化成更高生活水平和更好機會，國民擁有房產比率見60年來最低，自殺率、無家可歸及需要物援助撥款不斷增加。羅伯遜稱，幸福對他來說代表「人們過着有目標、平衡，且有意義的生活」。

反對黨：稅款流向鐵路國防樹木

不過反對黨國家黨財政發言人亞當斯（Amy Adams）批評「幸福預算案」只是噱頭，實質內容欠奉。該黨黨魁布里奇斯（Simon Bridges）說：「每個家庭都希望每周有更多錢買食物、支付汽油和屋租，相反，他們的稅將流向鐵路、國防和樹木。這個預算花招多於實質。」

（衛報/法新社）