SpaceX星鏈建網絡 學者批污染夜空

肉眼可見 逾150宗誤報UFO

SpaceX預定於地球低軌道，佈置由1.2萬枚衛星組成的「星鏈」（Starlink），用於太空及地球網絡通訊。首批60枚自上周四升空，如一條燈泡鏈高掛於夜空，肉眼可見，儼如一個人造星座。

衛星群初由火箭附運發射至440公里，再靠其推進器升高，周二處位於離地球450公里高的空間，預定下月升至目標550公里開始運作。雖然相信它們屆時會變暗些，但最終亮度仍惹憂慮。

荷蘭業餘天文學者朗布魯克（Marco Langbroek）上周五在網絡發布衛星群的圖片，率先引起關注。

英國薩塞克斯大學天文學者巴斯基爾（Darren Baskill）說：「大家均對它們的光亮吃驚。我住在受光污染的布萊頓（Brighton）市郊，但仍輕易見到該衛星帶。」巴斯基爾擔心那些衛星可使天空最亮的500顆恒星暗淡下來。荷蘭電波天文研究所天文學者巴薩（Cees Bassa）說：「假如有幾千枚這樣發射，這將改變夜空模樣。」

德國海德堡普朗克天文學研究所的天體物理學家埃斯皮諾薩（Nestor Espinoza）形容，如今是「私人公司在污染公眾的天空」，他對於事前沒被諮詢感到奇怪。他稱，天文學家一直在設法解決衛星影響觀測影像的問題，「惟放1.2萬枚於天空，將是個難題」。

SpaceX老闆馬斯克在Twitter貼文回應，稱「星鏈」對天文探索「不會有實際影響」，但表示已吩咐團隊研究減低衛星反射的亮光。

（衛報）