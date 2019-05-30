英反黑錢法受查首人 西亞婦Harrods揮霍逾億

UWO旨在打擊涉及貪污罪行的海外不法分子在英國大規模洗錢的現象。來自歐洲經濟區（EEA）以外的公職人員、其家人及其他相關人士，或者涉及嚴重罪行者，如在英國擁有價值超過5萬鎊（約50萬港元）的資產，同時有關人士已知的收入不足以購得有關資產，執法部門便可入稟高等法院要求頒令，強制有關人士解釋如何合法獲得相關資產，否則當局可能展開民事追討程序沒收財產。

丈夫為阿塞拜疆前銀行行長

英國政府去年初引入UWO後，阿塞拜疆國際銀行前行長哈吉葉夫（Jahangir Hajiyev）的妻子扎米拉（Zamira Hajiyeva）隨即成為首名遭法院頒令交代財富來源者。哈吉葉夫2016年因盜用公款等罪名判囚15年，扎米拉亦因合謀詐騙該行面臨引渡。她去年因在英國持有總值2200萬鎊（約2.2億港元）物業受查，包括由離岸公司購入、位於倫敦騎士橋的住宅，價值1150萬鎊（約1.1億港元），住宅為扎米拉現居處。阿米扎否認涉不當行為，正向法院上訴，又稱其丈夫遭政治檢控，審訊不公。

豪買食物玩具珠寶大宅

雖然扎米拉曾稱丈夫入獄後財政拮据，只靠親友接濟，不過法院周二公開文件，披露扎米拉於2006至2016年間在Harrods各商戶曾豪花1630萬鎊（約1.6億港元）瘋狂購物，包括珠寶、高級時裝、玩具甚至各式日用品，部分消費並無列出貨品明細。當局稱，迄今調查並未發現有任何明確財源可供扎米拉如此揮霍。

反貪組織「透明國際」英國分部政策總監黑姆斯（Duncan Hames）稱，扎米拉的消費習慣早應讓Harrods警覺，又稱奢侈品供應商應成為防範黑錢流入的最前線，必須確保這些商戶留意可疑活動並向警方舉報。Harrods稱正全面配合當局調查，強調公司遵從反洗錢政策。

（金融時報/BBC）