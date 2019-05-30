強生被控助長濫用止痛藥 俄克拉荷馬開州政府興訟先例

被指「洗腦式」推銷「神藥」

俄克拉荷馬州總檢察長亨特（Mike Hunter）周二在諾曼市法院開庭陳辭，指鴉片類藥物供過於求，濫對兒童等脆弱群體處方，催生「本州和美國史上最嚴重的人為公共衛生危機」，可在未來20、30年間造成多達175億美元（約1365億港元）損失，因此以違反「公共妨害法」控告強生。亨特在開審前指出，俄克拉何馬州在2007年至2017年間，有4653人死於處方鴉片類藥物過量；2015年至2018年間，全州390萬人口卻簽發了1800萬份鴉片類處方，15年間濫藥死亡增加了91％。

控方指摘強生藉「洗腦式活動」推銷鴉片類藥物為「神藥」，宣傳時稱鴉片類「日用安全可靠」，淡化成癮風險。

該案原共指控3間公司，包括生產芬太尼外敷止痛貼Duragesic與鎮痛藥片Nucynta的強生公司、生產止痛藥OxyContin的Purdue Pharma、生產癌症止痛藥Actiq與Fentora的Teva Pharmaceuticals，在1990年代藉着誤導推廣手法，引發一波致命的強效鴉片類處方藥物過量用藥和成癮問題。後兩被告開庭前已與控方達成庭外和解。

強生：包裝說明風險 依足FDA指引

強生代表律師稱，強生堅持打官司而不求庭外和解，是為正確之事而戰鬥。他指強生藥物有助病人紓緩「可致自殺和抑鬱」的慢性疼痛，而且包裝清楚說明了風險，遵循了美國食品藥物管理局（FDA）所有規定。廠方非但沒向兒童推廣，且有跟學校護士協會合作的防濫藥計劃。

鴉片類藥物具鎮痛作用，通常用於手術後，或遭遇車禍等嚴重身體創傷的患者。常見鴉片類藥物，除了例如藥名OxyContin、Roxicodone、Oxecta的羥考酮（Oxycodone），還有氫可酮（Hydrocodone）、美沙酮（Methadone）、芬太尼（Fentanyl）與嗎啡（Morphine）。

成癮患者遇醫生不再處方時，可能轉找藥效相近但會致命的海洛英等。美國疾病控制及預防中心（CDC）稱，美國平均每日有130人死於濫用鴉片類藥物。佛羅里達、內華達、北卡羅來納、北達科他、田納西、得州、俄亥俄、西弗吉尼亞等多州及地方政府、土著部落，近年紛已稱此為「鴉片類流行病」，並控告多間藥廠、批發商、分銷商。

首宗美國聯邦同類官司定於10月21日在俄亥俄開審，至於今次則是首宗州政府提出的同類案件，聆訊需時兩個月，不設陪審團，將由法官單獨仲裁和決定強生該否賠償和金額。

（彭博社/法新社/紐約時報）