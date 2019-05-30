特譯：中美是否注定一戰？

自兩年前我出版《注定一戰？中美能否避免修昔底德陷阱》一書，我一直尋求避免修昔底德陷阱的方法。如果你有留意過去數年中美關係的發展，你大概會有點疑惑，因為華府內部關乎中國的議題基本上已180度轉向，這個近四分之一世紀以來被視作友好的國家如今變成敵人。

中國在前總統奧巴馬離任之際被稱作戰略伙伴，這跟喬治布殊與克林頓對中國的稱呼相同，但如今美國政府正式將中國稱為戰略對手。這並不止是特朗普政府的看法，亦是整個華府政治階層的立場。其中一個明確了解現今事態的人，就是中國國家主席習近平。如同他常說的，中國以及中美面臨的挑戰，在於建立新型大國關係，如成事便能避免修昔底德陷阱。有直接為習近平工作的人說，歷史上舊式大國關係已令許多國家陷入災難性衝突，我們不願中美關係走向這局面。

修昔底德陷阱意味崛起的勢力威脅要取代正在掌權的力量。想想中國與美國，中國正迅速在多個範疇崛起，堪稱史無前例。當中國察覺到自己的夢想，便無可避免會侵犯到美國慣常佔據的領先地位與特權。在修昔底德陷阱裏，對立雙方易受第三方無意的行動影響，令其中一方認為必須回應，最終每况愈下，往往以衝突告終。但中美開戰並非無可避免。現時華府與北京的戰略思考理據已然崩坍，特別是描繪中美關係發展的部分，最終需要具策略性的想像力來思考如何避免修昔底德陷阱。

亞洲主導力量 由美變華

1978年中國改革開放之初，90%中國人每日收入少於2美元；40年後，90%已縮減至1%。99%的中國人已脫離赤貧水平， 那大約是8億人。這番顛覆有如奇蹟，史上前所未見。習近平曾稱，到2020年底，赤貧人口數字將降至零。崛起中的中國對美國有何衝擊？2004年，按購買力平價計算，中國的GDP約為美國的一半；到了2014年，中國的GDP已略高於美國；以目前的發展軌跡推算，中國的GDP規模2024年會比美國大一半。當美國討論所謂戰略再平衡，減少參與中東的戰爭以加緊立足亞洲時，權力板塊已經移動，衝擊無所不在，貿易便是一例。本世紀之初，美國是每個亞洲國家的主要貿易伙伴，但這地位已經被中國取代。隨着中國崛起，中國無可避免會取代美國一直以來慣常享有的地位與特權。

在現今圍繞中國能否與美國或全球經濟切割的討論中，其前提是：處身中國實質已成主要貿易伙伴的世界，這意味着什麼？中國已經擁有最龐大的製造業，也擁有最大的中產階級，並擁有最多的億萬富豪。中國已經擁有最大規模的購買力平價GDP。中國目前的領導者是否真的會在可見未來中取代美國，成為亞洲的主導力量？世上首屈一指的中國觀察家、新加坡的開國者李光耀說：當然，為什麼不？中國怎會不渴望成為亞洲第一？

過去500年，有16個崛起的強國威脅要取代原有強國的例子，當中12個以戰爭告終，餘下4個則未有開戰。那就是說縱然一般情况下勢力崛起會導致暴力衝突，但說戰爭無法避免卻是大錯特錯。這些個案各有不同，但基本均有3個層面。第一是物質，即客觀條件，第二是觀感、情緒及心理，即主觀條件，第三是政治因素，即每一政府內部為掌權而出現的鬥爭。以現今的中國為例，中國發現要再次變得強大的夢想，那並不關乎美國或是要取而代之，中國只是想變得富有，這是合理與可理解的願望。不過那對美國的衝擊，包括失去最大貿易伙伴或人工智能開發主導地位等均會令美國不安。這些觀感與情緒混合往往會導致誤解甚至誤算。最後，每個政府內部互相競爭的政治勢力都不願在國家安全問題上，都要擺出比對手強硬的立場。在華府，你可見到民主黨對華立場比特朗普更強硬。這3個層面層層堆疊，形成易受外來行動或第三方行動影響的局面，終成惡性循環的觸發點，導致戰爭。

觀乎目前的中美關係，我認為通往戰爭的有5條路，其中朝鮮與台灣最令人憂慮。至於如何避免修昔底德陷阱，迄今我找到9個可能的途徑。我在此談談其中兩個，以激發思考。第一個途徑是承認威脅來自步向修昔底德陷阱的動態。中國一方面繼續為自身利益擴張，而美國會繼續嘗試維持在國際秩序中的領導地位，我們要承認這種對立導致局勢一觸即發，並思考在新型大國關係中，我們如何能掌控這種脆弱情勢，防止第三方的行動促使我們開戰。首先我們要承認系統性的威脅，即來自結構現實而非各方動機的威脅。其次我們應攜手行動防止危機發生。想一下，台灣如何透過一些行動將我們拖入戰爭？想一下朝鮮發生的事件如何令中美陷入衝突？南海的意外如何會導致局勢升溫？我們如何應對？這基本上就是找出通往戰爭的道路，防止危機發生，並最終作危機管理，做好預備。一旦有事發生，你會希望事前已建立多層級的溝通渠道。

攜手防止危機 找方法共存

第二個途徑來自中國與美國的思路。1000年前，宋朝與契丹人的遼交手，最終達成協議，建立了所謂「競爭性伙伴關係」，即既是對手，亦是合作伙伴。這想法其實與美國總統甘迺迪在古巴導彈危機後的想法並無二致。甘迺迪經過該場可觸發核戰的危機後認為不能重蹈覆轍，必須另覓出路。他遇刺前4個月曾在美國大學發表一篇著名演說，稱我們需要安於「保障多元並存的世界」，即我仍反共，我仍相信蘇聯是邪惡帝國，我仍相信美國政府與美國式的政府是最恰當的管治形式，但必須找方法與蘇聯共存。

目前每一個途徑都未能令我信服，我會繼續尋找出路。總之，如何避免修昔底德陷阱是一大挑戰。