中國千億投資 印澳日急步追

目前全球的原油海運量有八成需經印度洋的3個海峽，各國爭相加強在該地區的影響力。中國企業近年亦積極到斯里蘭卡、馬爾代夫和及孟加拉等國投資，興建基建及港口。為制衡中國，美國去年8月宣布展開印太計劃，投資1.1億美元（約8.6億港元）到數碼經濟、能源及基建等範疇。

拉攏非洲東岸 強化經貿軍事

印度近年亦急起直追，總理莫迪更為積極地拉攏東非國家，期望加強兩地的貿易和投資關係。有專家指出，中國近年在喜馬拉雅山脈邊境建造高速公路，並在鄰國大舉興建港口，令印度察覺需加強投資。

澳洲及日本近年則成為印度洋新勢力，前者在2018年與印度在該地區共同舉行38次防務行動，升幅顯著；後者則提出在印度建立重要基建、出售兩棲戰機及其他軍備等，試圖與印度建立更牢固的安全關係。日方官員曾表示，憂慮東海及南海爭議會發展到印度洋，影響該國與非洲的貿易航道及原油供應。

澳洲智庫洛伊研究所（Lowy Institute）今年發表的「亞洲權力指數」顯示，中國的得分近年持續上升，僅在美國之後，日本及印度則跟隨其後。

（華爾街日報／The Conversation）