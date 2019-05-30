斯里蘭卡政府新交易惹揣測 印日同營科倫坡港口 被指抗華

科倫坡港連接歐洲、中東、非洲和亞洲等地區，斯里蘭卡90%的海上貨物運輸都途經該港口，2017年科倫坡港的貨物吞吐量達621萬個標準貨櫃，是南亞地區最繁忙港口。根據3國簽署的合作備忘錄，這項目耗資5億美元（約39億港元），印度和日本將分別選派本國公司參與項目建設，3國將在未來幾個月簽署一份諒解備忘錄，以擴建目前5個貨櫃碼頭之一的「東部貨櫃碼頭」，預計明年3月展開工程。印度官員表示，印度和日本簽署框架協議後，會尋求投資和營運商，印度可能提供條件較為寬鬆的貸款。斯里蘭卡政府官員說，日本預計也將提供40年期限的0.1%超低息貸款；官方斯里蘭卡港口局將擁有貨櫃碼頭100%控制權，而營運公司則會是港口局持股51%，印日共同持股49%。日本駐斯里蘭卡大使館發表聲明，稱斯里蘭卡作為印度洋樞紐，其發展和港口開放悠關重要。

印資介入 政府內部現分歧

印度一直覬覦科倫坡港口的開發計劃，但斯里蘭卡政府對此態度審慎。隨民族主義情緒升溫，民間對重要基建落入外資手中反對聲音愈來愈大。在印度去年傳出參與建設貨櫃碼頭後，斯里蘭卡政府內部出現分歧，總統西里塞納（Maithripala Sirisena）反對任何印度資金介入，但總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）則傾向容許印度參與，雙方一度為此激烈爭辯，導致談判膠着。

中國在當地的投資早已惹印度忌憚，科倫坡港主要的科倫坡國際貨櫃碼頭2013年落入中資手中，現時由中資控制85%控股權，其餘15%由斯里蘭卡港口局擁有。今次的「東部貨櫃碼頭」亦離中資參與的國際金融城只有3公里，可見中資在當地投資處處。2014年9月，在中國國家主席習近平訪問前夕，一艘中國潛艇秘密停靠科倫坡港，引起印度不滿，此後斯里蘭卡就不再容許潛艇到訪。

斯里蘭卡響應中國「一帶一路」倡議後無力還貸，於2017年12月被迫將南部的漢班托塔港租借給中國99年，亦惹來印度和美國關注。

中資擁主要碼頭85%控股權

《金融時報》和印度《經濟時報》均形容，斯里蘭卡政府的決定，是要抗衡中國在印度洋不斷擴張的影響力。斯里蘭卡「政策抉擇中心」（Center for Policy Alternatives）總監薩拉瓦納穆圖（Paikiasothy Saravanamuttu）說：「斯里蘭卡不想在財政和聯盟上太依賴中國。」

（綜合報道）