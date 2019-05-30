斯里蘭卡政府新交易惹揣測 印日同營科倫坡港口 被指抗華

【明報專訊】斯里蘭卡政府周二（28日）宣布將首都科倫坡港口一座深水貨櫃碼頭的擴建和營運權批予印度和日本，該碼頭正位於一座中國控制的貨櫃碼頭旁。斯里蘭卡政府的決定，被西方及印度傳媒形容是要抗衡中國在該區的影響力。
科倫坡港連接歐洲、中東、非洲和亞洲等地區，斯里蘭卡90%的海上貨物運輸都途經該港口，2017年科倫坡港的貨物吞吐量達621萬個標準貨櫃，是南亞地區最繁忙港口。根據3國簽署的合作備忘錄，這項目耗資5億美元（約39億港元），印度和日本將分別選派本國公司參與項目建設，3國將在未來幾個月簽署一份諒解備忘錄，以擴建目前5個貨櫃碼頭之一的「東部貨櫃碼頭」，預計明年3月展開工程。印度官員表示，印度和日本簽署框架協議後，會尋求投資和營運商，印度可能提供條件較為寬鬆的貸款。斯里蘭卡政府官員說，日本預計也將提供40年期限的0.1%超低息貸款；官方斯里蘭卡港口局將擁有貨櫃碼頭100%控制權，而營運公司則會是港口局持股51%，印日共同持股49%。日本駐斯里蘭卡大使館發表聲明，稱斯里蘭卡作為印度洋樞紐，其發展和港口開放悠關重要。
印資介入 政府內部現分歧
印度一直覬覦科倫坡港口的開發計劃，但斯里蘭卡政府對此態度審慎。隨民族主義情緒升溫，民間對重要基建落入外資手中反對聲音愈來愈大。在印度去年傳出參與建設貨櫃碼頭後，斯里蘭卡政府內部出現分歧，總統西里塞納（Maithripala Sirisena）反對任何印度資金介入，但總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）則傾向容許印度參與，雙方一度為此激烈爭辯，導致談判膠着。
中國在當地的投資早已惹印度忌憚，科倫坡港主要的科倫坡國際貨櫃碼頭2013年落入中資手中，現時由中資控制85%控股權，其餘15%由斯里蘭卡港口局擁有。今次的「東部貨櫃碼頭」亦離中資參與的國際金融城只有3公里，可見中資在當地投資處處。2014年9月，在中國國家主席習近平訪問前夕，一艘中國潛艇秘密停靠科倫坡港，引起印度不滿，此後斯里蘭卡就不再容許潛艇到訪。
斯里蘭卡響應中國「一帶一路」倡議後無力還貸，於2017年12月被迫將南部的漢班托塔港租借給中國99年，亦惹來印度和美國關注。
中資擁主要碼頭85%控股權
《金融時報》和印度《經濟時報》均形容，斯里蘭卡政府的決定，是要抗衡中國在印度洋不斷擴張的影響力。斯里蘭卡「政策抉擇中心」（Center for Policy Alternatives）總監薩拉瓦納穆圖（Paikiasothy Saravanamuttu）說：「斯里蘭卡不想在財政和聯盟上太依賴中國。」