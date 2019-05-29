科技新知﹕智能交通燈「執生」轉燈

維也納有約200支設有按鈕的行人交通燈柱，想過馬路的行人按鍵，燈號就會轉綠色，但有時會有人貪玩按鍵，令司機多花時間等候。此外，有時行人亦需等候多時或急步過路以遷就燈號。格拉茨科大受到市政府負責交通燈等系統的部門委託，過去3年研究替代品。

懂判斷行人是否想過馬路

新系統一大特點是行人交通燈上的攝影鏡頭，能夠觀察約8米乘5米的等候區域。研究團隊亦製作演算法，能在數秒間判斷行人是否想過馬路，並按等候過馬路的人數調整綠燈持續時間。若途人在轉綠燈前離開等候區域，信號亦會及時回饋系統，燈號就不會轉變。

數據只作即時分析免侵私隱

格拉茨科大電腦圖形與視覺研究所的研究員波塞格（Horst Possegger）稱，系統軟件要求高準確度和效率，監察系統亦要即時回報錯誤，也要確保在惡劣環境持續運作。系統需拍攝途人，惹私隱關注，但波塞格稱有關數據只會用作即時分析，不會離開攝影機。

智能交通燈是目前城市設計一大趨勢。在香港，運輸署去年與大學合作在大潭道水壩段試行智能交通燈，該系統引入影像分析技術，可辨別車輛種類、長寬度等，計算實時車流和車龍，得出最有效的綠燈時間，效果顯著。

（綜合報道）