男士增肌防脫髮藥 可損生育

影響荷爾蒙 「殺精」致不舉

英國謝菲爾德大學教授佩西（Allan Pacey）和美國布朗大學學者莫斯曼（James Mossman）共同做的研究指出，男性利用同化類固醇（Anabolic steroid）作為加強肌肉表現的藥物，藥物會模仿睾丸酮的效果以促進肌肉生長。然而它同時會誤導大腦的腦下垂體，使它中止生產促卵泡激素（FSH）和黃體化激素（LH）這兩種指示睾丸製造精子的重要荷爾蒙。此外，男子服食抗禿頭藥物如菲那雄胺（Finasteride）時，它會藉改變睾丸酮的體內代謝方式阻止脫髮，但副作用包括有勃起功能障礙和生殖能力下降。

佩西向英國廣播公司（BBC）說：「我認為服食同化類固醇而不育的人比你想像中多——可能有九成的人（不育）。」莫斯曼說：「他們希望變得健碩，從而看來成為進化的頂尖者……然而從進化角度而言，他們令自己變得非常不健康，因為他們的精液中沒有精子。」他說，為了吸引異性，但代價是犧牲生育能力的做法，可能是人類獨有。兩名學者將這種用深遠影響換取性吸引力的情况命名為「莫斯曼—佩西矛盾」（Mossman-Pacey paradox）。

（BBC）