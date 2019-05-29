日本「優生法」裁違憲 受害者不獲賠

法官指已過索償期

今次案件的兩名原告人分別為約60歲及70歲的女性，她們在10多歲的時候受強制絕育，控告政府踐踏其人權，索償7150萬日圓（約513萬港元）。法官指出《優生保護法》侵犯受害者的個人尊嚴，違反憲法第13條，即規定國民的生命、自由及追求幸福的權利都應被尊重。惟他以「除斥期間」過期為由，駁回受害人的索償請求。

其中一名受害人聽取裁決後，表示「我們為此爭取了20年，但這個結果令我無言」；其代表律師團隊則表示對判決感到震驚，形容這是「不可能的結論」。

由於二戰後糧食短缺，日本曾於1948年起推行《優生保護法》，強制部分有身體或心智障礙的人做絕育手術，受害人數估計多達2.5萬。日本上月推行新法，向該法的受害人每人賠償320萬日圓（約23萬港元），惟數目遠低於受害人原本的要求，因此難以平息索償訴訟。去年2月首次有受害人入稟控告政府，今次是約20宗同類訴訟中的首次判決。

（路透社/NHK）