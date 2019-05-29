澳洲大旱 悉尼10年來首制水

澳洲東岸連續兩年雨量低於正常，再加上高溫影響，悉尼、墨爾本和布里斯班等多座主要城市水塘存水量跌至近10年新低。悉尼今年自4月初以來降雨只有25.8毫米，是自1888年以來雨量最少的4至5月，當地水塘存水量亦由2017年4月的96%大跌至現時僅超過一半。

淋花限時 只准用水桶洗車

新南威爾士省水務署長佩維（Melinda Pavey）昨日宣布，根據內閣周一晚的決定，從6月1日起，大悉尼地區實施第一級制水，較原定預計的日子提早兩個月。在制水令下，人們須遵守「明智用水規定」（Water Wise Rules），所有花園淋水管都要安裝觸發式噴嘴或其他可隨時開關的裝置，不可自動長期開水。此外，早上10時至下午4時不准淋草或淋花，以減少水分蒸發。居民亦不准向堅硬表面淋水，例如行人路和行車路，洗車則只准使用水桶。除個別情况外，一般自動灌溉系統也禁止使用。違反制水規定者，個人罰款最高為220澳元（約1200港元），企業為550元（約2990港元）。

澳洲對上一次大規模制水是在2009年，當時連自來水使用也受限制。

（路透社/法新社）