創辦人權觀察 伯恩斯坦辭世

助異見者出版 包括哈維爾魏京生

伯恩斯坦1923年1月生於曼哈頓，在哈佛大學畢業及服兵役3年後，1946年到西蒙與舒斯特出版社工作，1957年轉職蘭登書屋，1966年晉升社長，1975年當上主席。他於1973年隨美國出版人協會代表團訪問蘇聯後，開始關注一些作家不能在所屬國家發表作品的問題。他回國後創立「表述自由基金」，積極出版異見人士的著作，如俄國核子物理學家沙卡洛夫（Andrei Sakharov）與邦納（Elena Bonner）、捷克劇作家哈維爾（Vaclav Havel）和中國異見人士魏京生等的作品，讓世人知道他們的遭遇和想法。

1975年西方國家與共產主義陣營簽署改善關係的《赫爾辛基協議》後，他又與志同道合者創辦赫爾辛基觀察，接着增辦美洲觀察、非洲觀察、亞洲觀察、中東與北非觀察，並於1988年將這些組織合併為「人權觀察」。其組織歷年來揭發種族屠殺、政治貪污、審訊不公、性別及種族歧視等人權問題。不過，因為人權觀察維護巴勒斯坦人而抨擊以色列，伯恩斯坦2009年轉而公開批評該組織針對以色列侵犯人權甚於其他中東極權國家，做法「偏頗」。

伯恩斯坦周遊各地調查、發掘侵犯人權情况，游說政府、籌募經費。他晚年還有成立中國人權、促進人權（AHR）。他曾謂：「人權不是奢侈品，也不是假如不與諸如和平、經濟發展等別的優先事項起衝突就不值得留意的東西。反而，它們是達至那些事物和任何對世界殊為重要的事情之關鍵。」耶魯大學、紐約大學都有以他命名的人權獎學金。

（綜合報道）