專家：隨機殺人犯多挑弱者下手

碓井真史曾撰寫《誰都可以，就是想殺人──被迫入絕境的青少年心理》一書，以2008年青年加藤智大於秋葉原斬殺途人案作基礎，分析隨機殺人犯的心理。他指出，這些兇徒的殺人動機最多因為人際關係出問題，產生憤恨及復仇情緒，以殺人宣泄，亦有藉殺人取樂，也有非但想結束自己生命，更想要終結世界，因此想在死前幹一件大事。碓井認為，雖然兇徒看似隨機選擇受害人，但多向「弱者」下手，例如小童、女性及長者，因他們較難逃走、無法反擊。

籲家長接送子女

昨天川崎市斬人案大部分傷者都是小學生，家長是否應改變讓小孩自行上下課的習慣再度掀起議論。為鼓勵孩子獨立，日本家長一般會讓上小學的子女獨自回校。大阪教育大學教育系副教授小崎恭弘表示，在這類罪案下，要單靠孩童保護自己是不可能的，因他們在社會上屬於脆弱及判斷力不足的一群。小崎稱，在其他國家包括美國，就算是小學生都是由家長接送，呼籲日本家長考慮親自接送小孩。他又形容，今次案件是「日本社會安全神話破滅的象徵事件」。

日本SECOM IS研究所主管研究員舟生岳夫稱，家長必須要有「孩童周遭環境並非絕對安全」的警覺，並應再與孩子談及上下課途中可能發生的危險，亦要教導孩子若感到情况不對，要盡快離開現場保護自己。

（產經新聞）