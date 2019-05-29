日漢隨機斬殺學童 2死17傷 目擊者：四周成血海 疑兇刺頸自裁

51歲疑犯川崎行兇 揮兩菜刀喊殺

事發於川崎市多摩區登戶第一公園附近，昨早約7時40分，警方接報路上有人被斬傷。警方稱，兇徒手持兩把長菜刀，先在公園附近的便利店刺傷途人，然後走向一群正在等校車的小學學生，揮刀襲擊他們，校車司機即時大叫：「你在幹什麼？」疑兇之後走了數米割頸倒地，其後送院不治。目擊者稱，疑犯大喊「殺了你們」，有途人聽到學童驚叫「好可怕」。家住附近一名男子稱，早上被警笛聲吵醒，到外面一看發現公園附近有幾個人倒下，又看到背着書包蹲坐在地上的小學生，「周邊成了血海，救護員正為一名頭部遭斬傷的女性止血，毛巾都染成鮮紅色。」有目擊者稱，聽到學生們大叫「爸爸、媽媽，怎麼辦」。事件中一名11歲6年級小學女生及一名39歲在外務省任職的男家長死亡，另有16名小學生及一名40多歲女子受傷。醫院稱，兩名死者的頸部被嚴重刺傷。

《朝日新聞》報道，一名受輕傷女童父親表示，他剛送女兒前往住家附近的車站，沒料到隨後發生這樣的事。一名母親透過孩子手機的GPS，確認對方在事發前10分鐘在現場等，當接到學校通知其孩子平安時，她含淚說，雖然孩子沒事，但心情複雜。

同窗指疑兇易怒 曾用鉛筆刺人

共同社報道，疑犯犯案時剃光頭、戴眼鏡，身穿黑色襯衫和褲子。警方事後在現場檢獲兩把菜刀，並在附近發現疑兇的背包，內裏還有兩把刀。警方稱疑兇是51歲岩崎隆一，住在川崎市，認為他可能抱着強烈殺意，有計劃行兇，正在詳細調查。《產經新聞》報道，岩崎與伯父伯母同住，一名40多歲的女鄰居稱，約1年前，岩崎曾投訴她家院子的樹葉伸到路上，並與她的丈夫爭吵。日本放送協會引述疑兇的小學及中學同學稱，疑兇小時候容易發怒，曾用鉛筆刺人，也曾被同學戲弄。有居民憤怒說，登戶一向是和平區域，沒想到會發生這種事，「不論有任何理由，絕對不能放過犯人」。今次受害的學童全就讀Caritas私立小學，是天主教學校，它由Caritas學園營運，還設有幼兒園及初高中。日本首相安倍晉三表示，今次事件令人痛心，「我已指示相關官員立即採取行動，確保孩子上下課途中安全」。

日本大規模殺人事件不常見，2008年6月，東京都秋葉原行人步道區，25歲青年加藤智大駕車衝撞行人後，再持刀斬路人，造成7死10人傷。2016年神奈川縣相模原市一間殘障人士護理院舍遭一名前員工潛入，揮刀亂斬院友，導致19死26傷，是日本戰後最嚴重殺人事件。

（綜合報道）