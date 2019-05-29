調查：脫歐影響 紐約將取代倫敦金融地位

道衡最新一份的年度Global Regulatory Outlook調查訪問180名資產管理、對冲基金和銀行等高級管理人員，逾六成來自英美、其餘主要來自香港、愛爾蘭、新加坡和盧森堡。半數受訪者認為紐約成為全球最佳金融中心，較2018年調查的比率上升10%，認為是倫敦的比率有36%，較去年跌17%。

報告指脫歐去年為英國經濟帶來不確定性的陰霾，今年已升級為全面危機。道衡又稱全球化的傳播影響力變得明顯，指12%人認為香港或在5年後成為世界最卓越的金融中心；中國上海、愛爾蘭都柏林，德國法蘭克福和盧森堡都因全球化和脫歐問題而被視為選擇之一，因歐盟的金融業正尋找新金融中心。

脫歐困局直接衝擊英國政局。工黨在歐洲議會選舉落後於自由民主黨，綠黨亦成功搶奪工黨的選票，令工黨黨魁郝爾彬面對龐大壓力。郝爾彬周一（27日）指工黨的優先選擇是舉行大選，但任何脫歐協議都應再接受公眾投票，「我們準備好支持就任何（脫歐）方案作公投」。有工黨消息人士指郝爾彬的表態是改變舊有立場，即認為第2次公投只是阻止「破壞性的保守黨脫歐」的選擇。影子內閣財相麥祖恩指二次公投難以避免，因保守黨不會支持舉行大選。

侯俊偉：硬脫歐如政治自殺

宣布競逐保守黨黨魁的外相侯俊偉周二在BBC廣播四台節目Today表示，若保守黨試圖無協議下脫歐，屬政治自殺行為，因為結果會導致提早大選，將執政權拱手讓予工黨。在英國歐洲議會選舉取得近32%選票的脫歐黨，領袖法拉奇周一承認該黨除了英國脫歐外欠缺其他政策倡議，故會諮詢支持者有何政策建議，爭取在國會選舉取得議席。

（路透社/衛報）