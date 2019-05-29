特朗普登「加賀」號 安倍：顯同盟之穩

特朗普昨日前往神奈川縣橫須賀訪問，他先在日本首相安倍晉三倍同下登上日本自衛隊最大艦隻「加賀」號，它能搭載反潛直升機到遠洋執行任務，日本也將改裝「加賀」號與姊妹艦「出雲」號，讓它們能搭載具垂直起降能力的F-35B戰機，被視為相當於擁有航母能力。特朗普發表演說時提到，日本將購買大批F-35戰機，說：「擁有這絕佳新裝備後，『加賀』號將協助我國因應區內和其他地方諸多複雜的威脅。」 安倍則稱，日美兩國領袖共同為自衛隊及美國海軍打氣「是史上首次」；日美同盟顯示出前所未有的堅固。

特朗普隨後到美國海軍基地，登上「黃蜂」號（USS Wasp）兩棲攻擊艦，向艦上800名美軍發表陣亡將士紀念日演說。

日美安保條約涵網絡攻擊

華府昨公布了特朗普周一與安倍磋商內容的說明文件，內容包括再次確認了《日美安全保障條約》適用於針對日本的網絡攻擊。共同社稱，文件顯示日美就廣泛深化防衛合作達成了一致。文件還稱，考慮到特朗普政府視為安全保障上的威脅而排除的中國通訊設備巨頭華為技術，日美就建設「更牢固的供應鏈」達成共識。

特朗普周一表示預計美日兩國可能會於8月有重要貿易事項宣布，日本經濟再生大臣茂木敏充周二說，特朗普的言論可能只是反映他希望兩國貿易談判快速進行。日本7月將舉行參議院選舉，在此前就貿易問題向美國讓步，有可能令選民不悅，特別是被視為自民黨票倉的農民而言。

（法新社/路透社/共同社）