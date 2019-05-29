中國拒收膠 日垃圾堆積現危機

日本的人均塑膠垃圾產量為全球第二高，僅排在美國之後，全國每年平均生產900萬噸塑膠垃圾，其中有700萬噸為工廠、辦公室及零售業的工業垃圾。在2017年，日本以回收物料的名義，出口近143萬噸塑膠垃圾到其他國家，其中輸送到中國的垃圾達102萬噸。

日本年出口逾百萬噸塑膠垃圾

中國去年正式禁止接收非工業塑膠垃圾，以及限制工業垃圾的接收量，以對抗環境污染。日本整體的塑膠垃圾輸出量隨即下跌了三成，輸送到中國的垃圾亦暴跌至10萬噸。

有部分塑膠垃圾則轉而出口到泰國、馬來西亞及越南等東南亞國家，惟這些國家近期的反對聲音大增，加上日本於本月初簽署了規管跨國有害廢棄物的《巴塞爾公約》，預計在2021年實施後將更難將垃圾輸出國外。面對國內的塑膠垃圾數量持續上升，環境省在本月中請求負責處理家居塑膠垃圾的地方政府一併接收工業塑膠垃圾，以作應急措施，亦於去年起推出多項減塑政策，包括禁止在自助餐廳使用塑料吸管和餐具等。

（日本時報）