大馬拒收洋垃圾 3000噸廢膠打回頭 環境部長聲言「不再當發達國家垃圾場」

60貨櫃垃圾 源自亞美歐14國

馬來西亞環境部長楊美盈周二說，該國環境局、關稅局、港務局連同在吉隆坡西南近40公里的巴生西港（Port Klang）聯合行動中，鎖定了123個再循環塑料貨櫃調查，證實其中60個貨櫃與申報不符，裝載了3000噸無法循環塑廢料，源自美國、英國、澳洲、加拿大、沙特、日本、西班牙、荷蘭、德國、新加坡、法國、挪威、中國和孟加拉14國；其中來自中國貨櫃內裝的都是法國垃圾。

楊美盈強調「馬來西亞不會繼續做發達國家的垃圾場」，大馬政府會將之全數退運至出口國，昨起退還其中10個貨櫃合共450噸洋垃圾。至於那些非法輸入垃圾破壞大馬生態系統、損害持續發展的人，都是要繩之於法的「叛國者」。她指出政府原可以依據《巴塞爾公約》，向垃圾出口國追究法律責任，不過程序繁複耗時，所以政府引用1974年環境素質法令，强制進口商須在14天內將垃圾運返來源國兼承擔相關費用。她還提醒物流公司必須理解客戶申報的內容，否則須承擔非法洋垃圾的所有港口開銷和遣送費。

這不是大馬首次退運非法洋垃圾。5月17日，該國亦將藉着偽造申報文件進口的5個非法塑膠垃圾貨櫃，退運回西班牙。

自從中國去年元旦停收塑膠、廢紙等多樣高污染廢料，全球常年多逾700萬噸的垃圾遂轉運往東南亞國家。大馬入口的塑廢料本已由2016年全年的16.85萬噸，增至2017年全年的31.6萬噸，去年頭7個月更因此躍增至45.6萬噸，成了世界「最大塑廢料進口國」，兼且湧現大批回收廠，許多屬無牌營運，損害環境。大馬從去年7月迄今查封了逾150間洋垃圾工廠，去年秋又禁止進口不能循環再用，也難以銷毁的受污染混合塑膠廢料，但仍有人偷運。

菲國要求香港收回25噸廢物

越南、泰國、菲律賓、印尼等國同受洋垃圾之苦。印尼發現以循環再用名義運到該國泗水港口的物料，最少有三成屬非法膠塑及家居垃圾。菲律賓總統杜特爾特不耐煩加拿大積壓於馬尼拉、蘇碧灣港口的69個貨櫃非法垃圾，上星期下令政府聘用航運公司把它們運回加拿大，還指示倘遇拒收，就在加拿大海域傾卸垃圾落海。菲國周一亦要求香港回收1月2日由香港兩間公司運到棉蘭老島的25.6噸壓扁電子垃圾。香港法例並不允許將廢棄物出口傾倒，相關公司可能屬非法交易。

出口垃圾國不限於歐美。韓國平澤一家公司去年7月至10月間，為省成本把6300噸混入如電池、燈泡、舊電子設備、醫院廢料等危險廢物的垃圾，虛報為塑料片輸往棉蘭老島處理，後被菲國要求回收。韓國政府出公帑在今年2月初接受了菲律賓退回的首批51個貨櫃共1200噸非法垃圾，另撥10億韓圜（約700萬港元）交4家私營回收公司於兩個月內處理。

（綜合報道）