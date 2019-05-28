「夸克之父」物理學家蓋爾曼辭世

發現地球物質基本粒子獲諾獎

美國加州理工學院周日（26日）公布蓋爾曼死訊，稱他上周五在其位於新墨西哥州的家中離世。該校柏克理論物理學研究所主任大栗博司教授讚揚蓋爾曼擁有真知灼見和敏銳的洞察力，為粒子物理學開創了新典範。

蓋爾曼被視為20世紀最重要的物理學家之一，他1961找到方法將次原子粒子（subatomic particle）分類，例如質子、中子和介子，按着它們的特性，排列成8粒一組，並引用佛教用語「八正道」將該模型命名為「八重道」（Eightfold Way）。1964年，蓋爾曼提出夸克理論，在此前科學家認為原子只由電子、質子和中子3種基本粒子組成，但蓋爾曼認為質子和中子內隱藏了更小的粒子，即由夸克組成。後來科學家透過實驗證實夸克的存在，它也成為物理學家、包括「大型強子對撞機」（LHC）等科學家持續研究的題目。1969年，蓋爾曼因「有關基本粒子分類及其相互作用的貢獻和發現」獲得諾貝爾物理學獎。

東歐移民後裔 14歲讀耶魯

蓋爾曼1929年9月15日生於紐約曼哈頓，父母是東歐移民。他小時候已博覽群書，又深入研究問題，並常糾正長輩的外國用語發音。他憑獎學金入讀著名私立學校哥倫比亞語法學校，在校內被稱為「會走路的百科全書」。

蓋爾曼14歲獲獎學金進入耶魯大學，擅長數學和語言的他，本想修讀考古學、語言學或自然歷史，但父親要求他攻讀工程學，最終雙方協商下，蓋爾曼選了物理學，其後亦迷上這門學問。他在耶魯取得學位後，1951年以22歲之齡在麻省理工學院獲得博士學位，1955年在加州理工學院任教至1993年退休。

（紐約時報/法新社）