尼泊爾否認濫發珠峰登山證 旅遊局長：惡劣天氣導致集中攻頂

尼泊爾旅遊局表示最近登山季有8人在珠峰頂地帶死亡，但傳媒報道指有10人喪生，是自2015年最多。部分人因等候上落山頂時體力不繼而死亡，包括一名英國44歲男子攻頂後不久喪生。有攀山客日前上載照片，顯示攻頂大排長龍。不少具經驗攀山客及業內領袖指出，死亡事故源於有太多人同時登山，亦有太多缺乏攀山經驗的人。

登頂者：繞屍而行 像動物園

尼泊爾當局今季發出破紀錄的381張登山證，在中國西藏一側最少亦有140人攻頂。吉米雷稱由於適合登山的良好天氣時間較短，趕着登山的人數亦較預期多，否認太多人登山是導致登山者喪命的唯一原因。

在美國亞利桑那州任職醫生的男子多靈（Ed Dohring）向《紐約時報》憶述數日前成功登頂，他指峰頂面積只有兩張乒乓球桌大小，但站滿約15至20人；他則在下方人貼人等候多個小時，才能登頂。他憶述更要繞過一具離世不久的女子遺體，感到可怕，形容現場「像動物園一樣」。另一攀山客賽卡呂（Elia Saikaly）在Instagram形容登頂情况惡劣：「死亡、混亂、大排長龍。沿路和4號營地的帳幕內都有死屍……有人被拖着，跨過其他屍體落山」。

部分登山者自視過高忽略危險

印度29歲女子喬漢（Ameesha Chauhan）早前在攀登珠峰時遇到「塞人」而受傷，目前正在加德滿都的醫院留醫。她憶述，當日花了20分鐘從山頂落山，同時看到很多人等候了幾個小時。她稱看到部分人欠缺基本攀山技巧，認為部分登山者因為自己的疏忽而死，部分人在明知氧氣樽供氣量不足的情况下，無視性命安全都堅持攻頂。她認為政府應限制只有經過受訓的攀山客才可獲批准登上珠峰。

目前有意在尼泊爾攀登珠峰者，需要向當局支付1.1萬美元（近8.6萬港元）取得許可證，連同登山費用，每次要30萬至40萬港元。2017年尼泊爾當局修訂登山探險條例，訂明禁止外國登山客單獨攀珠峰，必須有導遊陪同，又會檢查他們的健康證明書；失明及雙腳截肢的人都禁止攀珠峰。

（綜合報道）