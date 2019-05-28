特朗普：盼除美日貿易壁壘

撐安倍成美伊「中間人」

在伊朗及朝鮮核問題上，特朗普昨稱不會尋求伊朗政權更迭，只要求對方放棄核武，他又表示支持安倍尋求促成美伊對話。「我相信伊朗會想談，如果他們想談，我們也想談。」他又稱讚朝鮮領袖金正恩是「非常聰明的人」，支持日朝舉行首腦會談。至於中美問題，特朗普昨日表示，華府目前尚未準備好和中國達成貿易協議，但對未來達成貿易協議持開放態度。

特朗普又表示，日本計劃購入105架美國F-35隱形戰機，成為擁有最龐大F-35機隊的美國盟友。日本去年底已宣布增購63架F-35A及42架F-35B，加上之前已採購的42架，F-35戰機總數達147架。暫時未清楚特朗普所說日本計劃購入的105架F-35，是否就是日本去年底提到的那批。特朗普今日會跟安倍登上日本航母級護衛艦「加賀」號，視察駐日美軍基地。

盛讚德仁英語好

特朗普與妻子梅拉尼婭早上拜會新日皇德仁和皇后雅子，是德仁5月1日繼位後首名接待的外國領袖。雙方用英語交談。《產經新聞》報道，宮內廳官員表示，德仁與特朗普的話題圍繞明仁退位、日美交流及日本文化。特朗普盛讚德仁英文好，問他：「在哪裏學英文的？」德仁說，自己曾在英國牛津大學留學，也造訪過美國同學的家。雅子則畢業於美國哈佛大學，又曾是外交官，說得一口流利英語和法語。當特朗普和梅拉尼婭跟日本政客、大使和其他賓客交談時，德仁和雅子還充當翻譯，令在場傳譯員只好站在一旁。

（日本時報/路透社/中央社）