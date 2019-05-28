綠黨多國創佳績 生態倡議成焦點

在英得票翻倍 多年輕首投族擁躉

出口民調顯示，德國綠黨躍升全國第2位，僅次於總理默克爾所屬的保守派基督教民主聯盟（CDU），得票率是上屆2014年選舉的兩倍。30歲以下的選民有1/3投票給綠黨。民調機構Infratest的調查也發現，首投族有1/3選擇綠黨。在法國，綠黨以12%得票率排名第3，在奧地利、愛爾蘭和荷蘭得票率也達雙位數。

綠黨不僅在芬蘭和丹麥取得的議席倍增至2席，在愛爾蘭也是20年來首次贏得2席，在英國也有12.4%得票，比上屆多1倍，力壓執政保守黨排第5，他們認為這反映不少民眾支持英國留歐。

德國綠黨主要候選人吉戈爾德（Sven Giegold）說：「這是一個攸關未來的周日」。法國綠黨候選人雅多（Yannick Jadot）認為這股「綠色浪潮」顯示法國人發出明確信息，「希望生態成為人們生活的核心」。

法國總理菲利普（Edouard Philippe）承認這帶出「有關生態緊急狀態的信息」。德國總理默克爾盟友、基社盟的巴伐利亞邦總理澤德（Markus Soeder）說：「未來最大的挑戰是與綠黨深入的辯論……以往我們採取的舊方式，都不再有效。」

綠黨冒起非一朝一夕，瑞典16歲少女通貝里（Greta Thunberg）去年11月起發動爭取關注氣候暖化的罷課示威，現在逢星期五歐洲多地都會有類似響應的示威舉行，令民眾更關注環保議題。在上周五的示威中，歐洲數以萬計學生示威，部分人更趁機為綠黨拉票。

（法新社/路透社）