民粹民族力量未成王 主流政黨失所據 歐洲議會政治光譜碎片化

迄香港時間周一晚的臨時結果顯示，主導了歐洲政治數十載的中間偏右、中間偏左政黨，縱仍合計約莫佔議會四成，但喪失了歐洲議會751席的大多數。2015年成立的右翼民族主義陣營則一舉奪下58席，民粹派增加了6席至54席，不過法國總統馬克龍所屬的「歐洲自由民主聯盟」（ALDE）、綠黨，亦分別增加了42席和19席。

專家：選民迫切求變革

歐洲智庫「歐洲對外關係委員會」總監倫納德（Mark Leonard）說：「選民迫切要求變革，因此有此動盪——寧願支持新的反叛者，都不要幾十年來政黨互相輪替的狀態。極右勢力接管歐洲議會的恐懼，動員了歐洲的親歐力量，引致遍歐陸投票率與支持綠黨、自由派者激增。」

在法國、英國、意大利等國，民粹政黨均壓倒本國主流政黨。矢志改革歐盟的法國總統馬克龍的共和前進黨名單以一個百分點之差敗給右翼民粹「國民聯盟」。民粹與民族主義者在歐洲議會壯大聲勢，預計將爭取控制制訂移民政策和預算之類問題，推動把權力歸還成員國。不過，《紐約時報》指出，這些政黨未能團結推動議程，對其本國衝擊甚於歐盟。

綠黨黨團擁「造王」優勢

《衛報》報道，歐洲綠黨黨團擁有「造王」優勢，有利在新議會製造變革。有份代表歐洲綠黨角逐歐盟委員會主席的凱勒（Ska Keller）表示，任何希望得到綠黨黨團支持的議會黨團，須實現綠黨三大原則：遏止全球暖化行動、維護公民自由和加強社會公義。

自由派黨團當然亦可以是「造王者」，影響歐盟處理貿易協定、釐定環保標準等。隸屬該黨團的歐盟委員會主席候選韋斯泰厄（Margrethe Vestager）說：「既打破了權力壟斷，聯盟可以建立於那些想改變事物的人身上。」

德法爭奪歐委會主席職位

歐洲領袖周一將目光放在歐盟委員會主席等職位上。由於中間偏右的「歐洲人民黨黨團」成最大黨團，德國總理默克爾所屬的基民盟黨魁克蘭普—卡倫鮑爾周一表示選舉結果加強了候選人韋伯（Manfred Weber）的認受性。法國總統馬克龍周一則表明，歐盟委員會主席應由一名能促進跨黨合作者出任，其黨友更明言韋伯非合資格人選。由於「歐洲人民黨黨團」及社會民主黨都流失議席，馬克龍希望其所屬的ALDE能擔任造王者。目前競逐歐盟委員會主席人選除了韋伯外，還有現任歐盟委員會競爭事務專員韋斯塔格爾（Margrethe Vestager）及現歐盟委員會副主席蒂默曼斯（Frans Timmermans）。

28個成員國今（周二）將在布魯塞爾開會商議，結果將牽動歐盟對全球暖化、美中俄問題、科技規管等政策。

（綜合報道）