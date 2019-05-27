伊朗暗示公投定核協議存廢 變相為增煉濃縮鈾背書 抗美施壓

美國退出核協議後，美伊緊張令伊朗溫和派受壓，最高領袖哈梅內伊上周才點名批評魯哈尼及外長扎里夫，表示早就不滿意核協議的執行方式。伊朗國營傳媒報道，魯哈尼上周六晚跟伊朗傳媒主編會面時，提議就伊朗核計劃作公投。魯哈尼稱早在2004年擔任伊朗核談判代表時，便已經向最高領袖哈梅內伊提出有關想法。他表示，當時哈梅內伊贊同該想法，但最終沒有實行。魯哈尼認為公投可以解決僵局。美聯社認為公投可以為伊朗增加提煉濃縮鈾提供理據。

稱準備抵抗侵略 伊拉克支持

伊朗自1979年伊斯蘭革命以來只舉行過3次公投，分別是批准成立伊斯蘭共和國，批准憲法及修憲。

另一方面，扎里夫上周六抵達伊拉克訪問，跟伊拉克總理邁赫迪等官員會面。邁赫迪警告有戰爭風險，並呼籲維持地區穩定及2015年伊朗核協議。扎里夫周日跟伊拉克外長哈基姆舉行記者會，呼籲歐洲各國盡力維持核協議。

扎里夫又透露曾向所有海灣阿拉伯國家提出簽署互不侵犯條約。他說：「無論針對伊朗的戰爭是經濟還是軍事上的，我們都準備抵抗。」哈基姆則表示，願意擔任美伊之間的調停人，他說：「我們非常清楚及誠懇地表明，我們反對美國單方面行為。在這點上我們跟伊朗立場一致。」美國及伊朗是伊拉克兩大盟友，美伊關係趨緊張，令伊拉克為難。

（路透社）