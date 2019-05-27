觀天下：貿易戰沒有贏家 ／文：何仲平

去年3月起，美國發起對自中國進口的商品大規模徵收關稅以來，雙方經過1場元首會晤，11輪高級別磋商，3次雙方牽頭人通話，可以說無論是中美兩國還是世界都期待雙方能達成一份協議。但上周的結果讓人大跌眼鏡：美方在磋商尚未宣布結束時先宣布徵稅，幾天後中方亦宣布「報復措施」還以顏色。

美開天索價 為壓倒中國

美國挑起貿易戰動機不單純，醉翁之意不在酒。從媒體披露出的一些美方具體要價來看，實質是要封堵中國在產業升級關鍵階段向上攀升的機會，打掉中國蓬勃發展的勢頭，並將中國的發展完全納入由美方規定、接受美方監管的遊戲規則中。對美方這種漫天要價，中方直斥是背信棄義，充滿霸凌。依筆者看，已經深深刺痛了中方的尊嚴，那句「誰也不要指望中國會吞下損害國家核心利益的苦果」言猶在耳，中方無處可退，勢必斷然拒絕。無論是中國外交部發言人，還是中國駐外大使連日來都眾口一詞堅決反對貿易戰，但決不會退縮，可見一斑。中國看起來做了應戰到底的準備，商務部不僅公布反制清單，還表示正在研究後手措施。

美方吃虧了嗎？非也！美國本來從對華貿易中獲益頗豐。中美兩國在全球價值鏈的國際分工地位不同，美國其實獲取了產業鏈的大部分利潤，「賣掉8億件襯衫才能換來一架波音飛機」，是中美貿易的形象說明。美中貿易全國委員會研究顯示，中美貿易平均每年為每個美國家庭節省約850美元，相當於美國家庭收入的1.5%。中國不保護知識產權嗎？非也！中國對外支付知識產權費與2001年相比，年均增長17%，2017年達到286億美元，逆差超過200億美元，其中，支付美國的知識產權使用費同比增長了14%。中國要求強制性技術轉讓嗎？非也！準確的說是面對中國巨大的市場，他們必須拿出核心技術來競爭。

發起貿易戰 害人害己

貿易戰沒有贏家，中美兩國首當其衝，其他地區亦難倖免。對中方而言，貿易戰確實增加了宏觀經濟的外部風險和下行壓力，據權威部門測算，GDP最多可能下降0.5個百分點。但風險總體可控，最關鍵的是倒逼中國更加重視產業升級，更加堅定深化改革、擴大開放的決心。對美方而言，對華貿易戰將導致美國消費者生活成本普遍增高，美國大企業特別是跨國公司將蒙受巨大損失。對歐洲和日本而言，如美國在中國得手，下一個徵稅對象就會輪到他們頭上。現在中美貿易戰的溢出效應已經蔓延全球，對全球秩序、規則、貿易體系都帶來嚴峻挑戰，給全球經濟復蘇增加了更多不確定性和風險。華盛頓智庫布魯金斯學會的研究顯示，如果全球爆發嚴重貿易戰，即關稅增加40%，則全球經濟將重現「大蕭條」。可以說美國發起貿易戰，害人害己。

中美生活在同一個世界，合作是唯一正確的選擇。中美之間經濟相互依賴不斷增強，早已利益交融難分彼此，無法「斷捨離」，也做不到「真脫鈎」。2018年，即便在貿易摩擦升級、保護主義抬頭的情况下，中美雙邊貿易額仍超過6300億美元，雙向投資存量超過2400億美元。當然中國也要有負責任大國的樣子。例如外商投資法就是一塊試金石，中方要嚴格按照負面清單給所有投資者公平對待，完全兌現知識產權保護承諾，並增加透明度等。

中美不和 香港難獨善其身

筆者在香港，也聽聞一些「怪論」說香港可從「中美貿易戰」中得利，甚至抱着這種執念，乞憐外方、挑動爭鬥，還美其名曰「為了香港好」。兩頭大象，如果在草坪裏打架，那周邊的小草都將沒有活路。城門失火，殃及池魚，中美不和，香港只會在夾縫中艱難掙扎。要想維護好香港的利益，除了自身做好準備外，還是要多為促進中美合作做實事，而不是相反。

中美談不攏，天下任誰都是輸！

何仲平