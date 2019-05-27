特朗普稱朝試射「小武器」 淡化威脅

朝鮮分別在5月4日及9日試射短程導彈，博爾頓上周六指毫無疑問朝鮮違反聯合國安理會決議。然而特朗普昨日貼文，明顯跟博爾頓唱反調：「朝鮮發射一些小武器令我的部分人員感到不安，但不包括我。我有信心金正恩主席會堅守對我的（無核化）承諾。」 他又稱，聽到金正恩稱前副總統拜登「低智商」時，他笑了。

特朗普周日繼續訪日行程，早上與日本首相安倍晉三打了兩個半小時高爾夫球。他在Twitter貼文，稱美日貿易談判有很大進展，詳情有待7月日本參議院選舉完結後再敲定。安倍則在Twitter上載兩人打高爾夫球時的自拍照，稱希望讓美日聯盟更難以動搖。

晤安倍打高球賞相撲吃爐端燒

特朗普和妻子梅拉尼婭及安倍夫婦昨日稍後到東京兩國的國技館欣賞大相撲。在表揚冠軍力士的儀式上，安倍親手頒贈總理大臣獎盃給冠軍力士後，特朗普穿上特製的拖鞋登上土俵，親自頒發獎盃「美國總統盃」給冠軍力士朝乃山英樹。特朗普還以英文念出朝乃山英樹的名字，及「5月26日，令和元年」，引發全場歡呼。

特朗普與安倍隨後到六本木一間爐端燒餐廳共進晚餐之前，特朗普再表示他與安倍討論貿易和軍事等議題，富有成效。

（法新社/路透社）