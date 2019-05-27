歐議會選舉結果今出爐 改寫歐盟生態

容克料部分政黨不再邊緣

今次選舉被視為民族主義右翼和親歐盟政黨之爭。歐盟委員會主席容克在盧森堡投票時表示，他估計部分邊緣政黨經過今次選舉後「變得不再那麼邊緣」。初步統計顯示很多國家的投票率都較5年前高，截至昨日中午，有29%德國選民投票，較5年前高3個百分點；法國投票率則有19%，較5年前高3個百分點；西班牙投票率則由5年前的24%升至35%；波蘭投票率更較5年前增一倍。

匈牙利右翼總理歐爾班（Viktor Orban）投票後稱，期望選舉能加強歐洲各地反移民的勢力，重塑歐盟的政治光譜。

票站調查：德國綠黨大躍進

德國票站調查顯示，綠黨得票大躍進，得票22%，僅次於總理默克爾的基民盟。基民盟及其保守派盟友得票28%，較2014年跌8個百分點：社民黨得票更大跌12個百分點至15.5%。

在奧地利，由多個傳媒由上周二至周日做的調查顯示，爆出通俄醜聞的極右政黨自由黨得票第3。奧地利自由黨副總理施特拉赫上周爆出通俄醜聞辭職，總理庫爾茨領軍的中間偏右人民黨則較上次選舉上升7個百分點，至34.5%；自由黨則由19.7%跌至17.5%。

（衛報/法新社/路透社）