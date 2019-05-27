英揆爭奪戰白熱化 約翰遜成箭靶 曾聲言硬脫歐 惹黨內溫和派不滿

昔日戰友高文浩：能力更勝約翰遜

約翰遜上周五（24日）於文翠珊宣布辭職數小時後隨即宣布參選，聲言會爭取更佳的脫歐協議，但最終不論有無協議亦會在今年10月31日脫歐。其他黨內要員陸續加入戰團，包括外相侯俊偉（Jeremy Hunt）、衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）、國際發展大臣施達偉（Rory Stewart），前就業及退休保障大臣麥蔚宜（Esther McVey），另外上周請辭的前下議院領袖利雅華（Andrea Leadsom）、環境大臣高文浩（Michael Gove）及前脫歐事務大臣藍韜文（Dominic Raab）周日亦分別宣布參選，均對大熱的約翰遜多加批評。

高文浩曾於2016年與約翰遜聯手推動脫歐，被視為貫徹始終的脫歐派，亦獲留歐派相信他有能力落實脫歐及爭取最佳協議，在黨內支持度正上升。他周日接受英國傳媒訪問時自言往績較約翰遜為佳，「較有能力」落實脫歐，並能帶來「對英國更有利的脫歐協議」 。另一熱門人選侯俊偉受訪時亦稱，作為企業家的背景令他成為與歐盟談判的最佳人選，助盡力避免硬脫歐。

施達偉擔任「政壇自殺彈」

保守黨內的溫和派內閣成員正圖力阻約翰遜上台。《星期日泰晤士報》引述消息稱，早前公開批評約翰遜出爾反爾，公開推動無協議脫歐，為此不會在其內閣出仕的施達偉，曾在保守黨國會議員黨團的WhatsApp群組中發文，促請黨友公開抨擊約翰遜，消息形容施達偉正擔任「自殺人肉彈」，旨在「除去約翰遜」。消息亦稱，約翰遜曾向一名內閣成員及一名保守黨大老稱，如未能爭取歐盟讓步，可能支持舉行二次公投。約翰遜回應稱說法不實，「顯然意在抹黑」。

約翰遜被視出戰工黨最佳人選

不過亦有不少保守黨人認為約翰遜將是帶領保守黨勝出大選的最佳人選，《衛報》稱，民調顯示約翰遜在大選中勝算比其他人為高，同時亦憂慮如不支持他可能令其他強硬的脫歐派人選冒起。《星期日泰晤士報》稱，最少有3名黨魁候選人研究在選舉末段支持約翰遜，不少溫和派表明，雖然黨內掀起阻止約翰遜上台的行動，但大部分人都主張除了強硬疑歐的藍韜文外「任何人選均可接受」。藍韜文表明，雖然傾向有協議脫歐，但如英國不表明會在歐盟拒讓步時硬脫歐，歐盟便不會認真看待。

（星期日泰晤士報/衛報/法新社）