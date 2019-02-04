華府繞國會 628億軍售中東

蓬佩奧表示，伊朗的行動對中東及美國構成威脅，需要盡快完成今次武器交易，以阻止伊朗在波斯灣地區的冒險舉動。特朗普政府此舉被指是利用《武器出口管制法》的漏洞，允許政府在緊急狀態下，以「美國國安利益」為由繞過國會出售武器到沙特等國家。

參議員憂武器流入也門

民主黨參議員梅南德茲（Robert Menendez）指出，沙特及阿聯酋均有介入也門內戰，憂慮兩國會將武器轉交給當地激進民兵，損害也門人權。共和黨眾議院國土安全委員會主席麥考爾（Michael McCaul）亦稱特朗普的決定「令人遺憾」，將損害國會未來的互動。自沙特異見記者卡舒吉在土耳其懷疑被沙特特務殺害後，民主共和兩黨議員均要求特朗普對沙特採取較強硬立場，包括在3月通過要求美軍停止支援沙特介入也門內戰，惟遭特朗普否決。

伊朗官員：可用秘密武器擊沉美艦

美國增兵再度加劇美伊緊張局勢，伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）昨表示，特朗普增兵中東「威脅國際和平」。伊朗軍事指揮顧問奎巴尼（Morteza Qorbani）則稱，伊朗可用「兩枚導彈或兩款新型秘密武器」擊沉美國軍艦。

（法新社/金融時報/路透社）