令和時代首位國賓 特朗普：美日將會協議減逆差

美日：同盟關係前所未有

特朗普偕妻子梅拉尼婭昨午抵達東京，昨日會見商界，今日則會一如過往，與安倍會面時打高爾夫球，鞏固「兄弟情誼」。特朗普周一會與新日皇德仁會面，是日本進入令和時代後接待的首名國賓。國賓是日本外務省規定接待外賓5個禮遇級別中最高。特朗普在啟程前往日本前說：「在全球所有國家中，我是日本200多年來最大盛事的貴賓。」美日元首最近互動頻繁，安倍上月底才剛訪問華盛頓，特朗普在1個月內就回訪日本，下月底又會出席在大阪舉行的20國集團（G20）峰會。特朗普政府一名官員表示，短時間內雙方領袖三度互訪見面，顯出兩國關係密切。日本一名外交官亦指出，頻繁接觸「突顯美日元首史無前例的密切私人關係」。

此行另一展示鞏固同盟關係的舉措，是安倍和特朗普周二會登上出雲級護衛艦「加賀」號，後者還會在美軍橫須賀基地發表演說。《每日新聞》3月引述日本政府消息人士稱，美日元首視察「加賀」號，將向中國發出信息，就是日本增加在亞洲的海上軍事自主性。

外界亦關注兩領袖會否討論貿易問題。特朗普前往日本途中透過Twitter發文表示，將與安倍討論貿易及軍事議題。他昨日與包括豐田、本田和日產等汽車大廠高層在內的日本商界會面時，表示美國對日本長年貿易逆差，他稱雙方將來簽署的雙邊貿易協議，將會處理貿易不平衡、對美國出口產品的障礙和公平問題。他又表示，希望日本企業增加在美投資。美國一直要求日本盡快撤銷美國農產品關稅，東京亦要求華府取消向工業產品徵稅。美國官員日前表示，特朗普此行是希望藉令和時代慶祝同盟關係，貿易談判不是焦點。共同社認為，這是避免對立表面化，但同時指出，特朗普力爭在明年大選前，在對日貿易談判上做出成績，因此不排除就關稅問題向安倍施壓。

共同社：加速談判 大選前爭成績

日本官員上周向彭博社表示，不認為今次峰會能找到解決日本汽車進口關稅的貿易問題方案，相信只會確認加速談判的重要性。東京早稻田大學經濟學教授浦田秀次郎指出，日本的策略是以冷靜的態度談判，有別於中美以牙還牙的取態。

（法新社/每日新聞/共同社）