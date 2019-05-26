英工黨：向新首相提不信任動議

指出任應獲全國授權

工黨影子財相麥祖恩（John McDonnell）昨日接受BBC電台訪問，指工黨認為在目前情况下，任何人出任首相都應該獲全國授權，表明會針對新首相提出不信任動議。他又指保守黨內部目前仍存在分歧，無論任誰當選，相信亦會有保守黨議員希望舉行大選。

迄昨日5人開腔爭相位

現時最熱門人選為強硬脫歐派的前外相約翰遜（Boris Johnson），他在文翠珊宣布辭職數小時後，即在瑞士舉行的一個會議上表示會前往布魯塞爾嘗試與歐盟商討更好的協議，但亦明言：「不論有沒有協議，我們都將於10月31日脫歐。爭取好協議的方法，就是為無協議做好準備。」

其他宣布參選的人包括外相侯俊偉（Jeremy Hunt）、衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）、國際發展大臣施達偉（Rory Stewart），以及強硬脫歐派的前就業及退休保障大臣麥蔚宜（Esther McVey）。前三者均在2016年公投時反對脫歐，現時侯俊偉及夏國賢均為脫歐派支持者，施達偉則表示已接受公投結果，但同時希望連繫支持留歐的選民。針對約翰遜的無協議脫歐言論，施達偉上周六表明若約翰遜當選，他將不會加入其內閣。

目前被視為第二號熱門人選的前英國脫歐事務大臣藍韜文（Dominic Raab），則表示會在周末考慮是否參選。他在辭職後鼓吹硬脫歐，獲不少強硬脫歐派支持。

（BBC/衛報）