美控阿桑奇間諜罪 被指威脅新聞自由

47歲的阿桑奇上月被厄瓜多爾取消庇護，正因為棄保潛逃受英國羈押。美國亦已起訴阿桑奇與美軍前情報分析員曼寧2010年合謀入侵國防部電腦，向英國提出引渡，阿桑奇表明反對引渡。美國周四再加控阿桑奇17項罪名，指阿桑奇2010年指使、教唆美軍情報分析員曼寧竊取及發表美國軍事與外交檔案，傷害到美國或別國利益，還暴露了在阿富汗、伊拉克、中國等地提供機密資料的記者、宗教領袖和政治異見人士身分等。阿桑奇如今面對共18項控罪，包括串謀收取、獲得、披露機密資料，大部分涵蓋2010年前後的行為。

刑期達百年 學者：威脅偵查記者工作

阿桑奇的美國代表律師波利亞克（Barry Pollack）說：「這些前所未有的指控，證明了刑事檢控阿桑奇，對所有致力向大眾披露美國政府所作所為的記者構成威脅的程度。」維基解密發聲明譴責指控為「對世界新聞自由前所未有的攻擊」。

總部設於法國的無國界記者認為對阿桑奇的間諜罪指控，是「對新聞自由與偵查報道的直接威脅」，顯示美國政府加強打擊泄露國家安全材料者的力度。美國哥倫比亞大學奈特第一修正案研究所的賈弗（Jameel Jaffer）稱指控幾乎完全關乎偵查記者每天都會做的行為，擔心特朗普政府此舉可成日後刑事化國安新聞報道的先例。

當局淡化新控罪對新聞自由威脅，稱大部分新控罪都是關乎取得機密，而非單單是刊登機密文件，至於關乎刊登機密的控罪，檢察官則聚焦於那些公開了美國線人身分的文件。司法部國家安全部主管德默斯 （John Demers）稱，司法部並非針對記者，稱阿桑奇並非記者。「沒有負責任的記者會刊出線人的身分，令他們處於危險之中。」

當局淡化威脅 斥阿桑奇危及線人安全

因拒絕向大陪審團作供被拘留的曼寧周四晚透過律師發表聲明，表示甘願為向維基解密泄密「獨自承擔全部責任」。《紐約時報》指出，曼寧受審時也受過阿桑奇面臨的指控，但檢方未能提交具體殃及的事例，如今司法部仍沒有提供此等證據。

（衛報/法新社/華爾街日報）