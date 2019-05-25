美控阿桑奇間諜罪 被指威脅新聞自由

【明報專訊】美國司法部周四加控維基解密創辦人阿桑奇17項違反間諜法罪名，假如所有控罪成立，阿桑奇可被判監175年。美國國內外新聞自由關注組織紛紛指檢控違背了美國憲法保障新聞自由的第一修正案，也威脅其他為了大眾利益而發表機密資料的記者。
47歲的阿桑奇上月被厄瓜多爾取消庇護，正因為棄保潛逃受英國羈押。美國亦已起訴阿桑奇與美軍前情報分析員曼寧2010年合謀入侵國防部電腦，向英國提出引渡，阿桑奇表明反對引渡。美國周四再加控阿桑奇17項罪名，指阿桑奇2010年指使、教唆美軍情報分析員曼寧竊取及發表美國軍事與外交檔案，傷害到美國或別國利益，還暴露了在阿富汗、伊拉克、中國等地提供機密資料的記者、宗教領袖和政治異見人士身分等。阿桑奇如今面對共18項控罪，包括串謀收取、獲得、披露機密資料，大部分涵蓋2010年前後的行為。
刑期達百年 學者：威脅偵查記者工作
阿桑奇的美國代表律師波利亞克（Barry Pollack）說：「這些前所未有的指控，證明了刑事檢控阿桑奇，對所有致力向大眾披露美國政府所作所為的記者構成威脅的程度。」維基解密發聲明譴責指控為「對世界新聞自由前所未有的攻擊」。
總部設於法國的無國界記者認為對阿桑奇的間諜罪指控，是「對新聞自由與偵查報道的直接威脅」，顯示美國政府加強打擊泄露國家安全材料者的力度。美國哥倫比亞大學奈特第一修正案研究所的賈弗（Jameel Jaffer）稱指控幾乎完全關乎偵查記者每天都會做的行為，擔心特朗普政府此舉可成日後刑事化國安新聞報道的先例。
當局淡化新控罪對新聞自由威脅，稱大部分新控罪都是關乎取得機密，而非單單是刊登機密文件，至於關乎刊登機密的控罪，檢察官則聚焦於那些公開了美國線人身分的文件。司法部國家安全部主管德默斯 （John Demers）稱，司法部並非針對記者，稱阿桑奇並非記者。「沒有負責任的記者會刊出線人的身分，令他們處於危險之中。」
當局淡化威脅 斥阿桑奇危及線人安全
因拒絕向大陪審團作供被拘留的曼寧周四晚透過律師發表聲明，表示甘願為向維基解密泄密「獨自承擔全部責任」。《紐約時報》指出，曼寧受審時也受過阿桑奇面臨的指控，但檢方未能提交具體殃及的事例，如今司法部仍沒有提供此等證據。