NASA：2028年建月球基地

美國的舊登月任務名為「阿波羅」計劃，新計劃取名為「阿耳忒彌斯」（Artemis），她在希臘神話中是阿波羅的孿生姊姊。NASA署長布萊登斯汀（Jim Bridenstine）公布時間表，首階段是在2020年安排無人探測器登月，第2階段是2022年是派人到月球軌道探測，之後在2024年派人登月，當中包括首名女性。3次任務都會利用由波音為NASA研發、歷來最大型的SLS火箭發射升空。

另外5個發射任務則由私人太空科技公司負責，將月球軌道小型基地「入口」（Gateway）的組件送上太空。小型基地設有一個居住艙。太空人抵達軌道基地後會利用登陸器降落月球表面，最後返回基地，並乘獵戶座太空艙返回地球。布萊登斯汀表示，私人企業Maxar將負責建造小型基地的首個區塊、供電及推進器組件。NASA周四亦宣布，將會向11家公司分發4550萬美元（約3.6億港元）研發登陸器的原型。2024年目標達成後，下一個目標是2028年在月球表面建立基地。

計劃顧問辭職 外界憂延期

副總統彭斯今年3月向布萊登斯汀表示，要提早2024年落實太空人登月；政府上周亦要求國會增加NASA明年預算16億美元（約125億港元）。惟外界都質疑NASA能否如期完成任務，《紐時》指出，國會目前反應冷淡，而且過去太空探索都鮮有如期完成。

另一方面，NASA同日宣布，今年4月獲聘為NASA特別顧問、負責指導重返月球計劃的的西爾安杰洛（Mark Sirangelo）已經辭職。消息指他不滿國會反對他在NASA成立負責月球任務的新部門而請辭。

（法新社/紐約時報/路透社）