國際觀察：政治僵局成常態 英步比利時後塵 ／文：申世明

保守黨對歐洲議題分裂並不新鮮。此前6名首相，有5人都毁於歐洲問題，包括麥美倫、希思、戴卓爾夫人、馬卓安及2016年舉行脫歐公投的卡梅倫，文翠珊只是此一傳統的延續。不過，脫歐議題卻較過往單一議題複雜得多。英國脫歐後怎樣處理跟歐盟的關係？愛爾蘭跟北愛之間如何保證軟邊界？文翠珊試圖面面俱圓，結果兩不討好，斷送相位。新任首相能否解決這問題成一大問號。

保守黨固然大亂，工黨亦不遑多讓，黨內對二次公投意見紛陳。英國下次大選應是2022年，但只要三分二國會議員支持解散國會，又或以簡單大多數通過對政府不信任動議、沒有政黨能在14日內取得信任投票後，便要提前大選。5月初的地選顯示不少選民已離棄兩黨，而根據Opinium本月8日的最新大選民調，工黨僅以28%支持率領先，保守黨22%排第二，脫歐黨僅比保守黨少1個百分點，自民黨亦升至11%。提前大選相信將令兩大黨流失選票給脫歐黨、自民黨、蘇格蘭民族黨和綠黨等小黨，英國政壇可能不再一樣。

比利時對政治僵局並不陌生。該國一直受制於荷語區與法語區爭執，在2010年大選，沒有政黨取得過20%，荷語分離政黨N-VA破天荒晉身國會，令各黨組政府陷入僵局，結果比利時長達541天沒有聯邦政府，創下世界紀錄。英國會否步比利時後塵，值得留意。

文：申世明