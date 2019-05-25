關鍵48小時 始知大勢已去

文翠珊曾任「三煞位」內政大臣一職6年，能力一直備受讚賞。身為留歐派的她2016年接替為英國公投決定脫歐而辭職的前首相卡梅倫，一直誓言尊重公投結果，聲言「脫歐就是脫歐」。她在脫歐談判的過程中致力爭取各方陣營的支持，惟最終兩面不討好，同時遭強硬脫歐派與留歐派攻訐。

文翠珊周三（22日）在國會下議院宣讀包含舉行第二次脫歐公投等條件的「新脫歐協議」，令不少剛在前一天的內閣會議上主張不應以第二次脫歐公投作為籌碼、爭取工黨支持的保守黨人如遭背叛。議會一片死寂，文翠珊周邊原應有黨友在席、卻空空如也的座位，突顯她孤立無援的處境。

黨友孤立 與丈夫商下台安排

文翠珊至此仍未言退，《金融時報》稱，文翠珊發言後留守唐寧街首相府，拒絕與不滿的閣員會面，以免再生衝突，同時續與親信研議是否能繼續在脫歐路上奮戰到底。前保守黨黨魁施志安（Iain Duncan Smith）形容說：「沙發正堵着大門，文翠珊不肯離開。」

不過外相侯俊偉（Jeremy Hunt）周四與文翠珊的會面似令她改變想法。消息稱，侯俊偉向文翠珊稱，要議員在明知無法通過的情况下再就脫歐協議表決「並不公平」。內政大臣賈偉德（Sajid Javid）亦向文翠珊要求撤回下議院可就是否舉行第二次脫歐表決的決定。雖然兩名閣員均無明確要求文翠珊辭職，但亦令她明白自己無法推動脫歐進程。

首相府官員透露，文翠珊「陷入脆弱狀態」。她周四在伯克郡的寓所與丈夫商議自己離任的安排，兩人周五早上重返唐寧街首相府，文翠珊的首相生涯亦正式進入倒數。

（金融時報）