「最符國家利益」文翠珊含淚辭職

新首相7月底前誕生

文翠珊昨晨跟保守黨1922委員會主席布雷迪會面，獲告知後座議員不會再支持她。她隨後在首相府外發表聲明，說「我現在很清楚，國家的最佳利益是由新的首相領導（脫歐）那項工作。我今天宣布，將於6月7日周五辭任保守黨黨魁，以便選拔後繼者。」她是英國自1900年以來，任期最短六位首相之一，迄昨僅兩年零315天。她自2016年接替卡梅倫任相，自去年底三度向國會提交脫歐協議，均被否決；她周二再提出新的脫歐計劃，包括脫歐派深惡痛絕的二次公投，意欲拉攏跨黨支持，結果惹來黨內脫歐派不滿。下議院領袖利雅華周三辭職，表明不信文翠珊政府「會實現公投結果」。

文翠珊表示，為了實現脫歐已歇盡所能，稱繼任人必須尋求國會共識。「這種共識唯有爭拗各方願意妥協，才能達成。」她強調，實現脫歐必須妥協。她援引二戰年代營救了近700猶太孩子的英國已故人權運動家溫頓（Nicholas Winton）的名句：「請勿忘記，妥協並非一句髒話。人生需要妥協。」

她最後話音帶着顫抖地說，能夠成為英國第二位女性首相是「畢生榮幸」，「對於有機會為所愛的國家服務，我極為感激。」語畢，淚流轉身走回唐寧街十號。

約翰遜：鐵定10月31日「脫歐」

她將看守政府至新首相就職。保守黨將於下周初展開遴選黨魁程序，6月中旬截止提名，預計在7月下旬國會休會前得出最終決定。脫歐派主將、前外相約翰遜昨在瑞士表明會競逐黨魁，他又說：「無論有沒有協議，我們鐵定10月31日離開歐盟。」

歐盟稱立場不變 法國促盡快確定

歐盟委員會發言人安德烈耶娃表示，歐盟委員會不會因文翠珊辭職而更改英國脫歐協議的立場。法國愛麗舍宮聲明表示，希望英國盡快確定脫歐日期。法國政府擔心英國脫歐一再拖延，會影響歐盟的平穩運作和總統馬克龍準備推動的歐盟改革計劃。西班牙則認為文翠珊決定辭職是「壞新聞」，似意味英國不可避免地出現無協議的「硬脫歐」。

文翠珊宣布辭職前，美國投資銀行摩根大通在一份致客評估報告中，推測若約翰遜接任，無協議脫歐的機率將增至25％。法國巴黎銀行周四則認為，無協議脫歐機率較之前高20％至40％。高盛昨亦將無協議脫歐機率由10%增至15%。

（綜合報道）