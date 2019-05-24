《來喝下午茶的老虎》繪本作家逝世 享年95

克爾1923年出生於德國柏林一個猶太知識分子家庭，1933年因避免納粹迫害而舉家遷出德國，輾轉抵達英國定居。她曾擔任插畫師及教師，並在丈夫鼓勵下成為英國廣播公司（BBC）編劇。她誕下一女一子後便暫時離職，全心育兒，其間為子女說的故事便成為她日後創作的材料。

猶太裔克爾避過納粹屠殺

1968年，克爾出版了代表作《來喝下午茶的老虎》，講述一名小女孩招待不請自來的大老虎喝下午茶、而令所有食物被吃光的奇幻經歷，至今已在全球銷售逾500萬冊，並改編為音樂劇，奠定她作為20世紀最受歡迎的兒童圖書作家之一的地位。多年來克爾出版了35本著作，包括講述逃避納粹的半自傳小說《希特勒偷走我的粉紅兔》，去年出版的新作Mummy Time講述小孩趁媽媽被智能手機分心而展開冒險的故事，亦貼近現今世情。

年屆九旬的克爾近年仍筆耕不輟，遺作將於下月出版。她2015年接受路透社訪問稱，隨年齡漸長，不時想到因納粹大屠殺而失去生命的眾多同代人，「如果你擁有許多人沒有的生命，你便不能浪費」。談及《來喝下午茶的老虎》，她說至今仍是她最喜愛的著作，但戲稱「如今自己的畫技顯然進步了許多」，又強調書中沒有針對納粹的暗示，自己永不會左右小孩的想法。

（路透社）