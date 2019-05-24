「臭氧殺手」排放增 山東河北被指源頭

英國非牟利組織「環境調查機構」（EIA）去年已發表報告，指摘中國山東和河北的工廠是CFC-11增加的源頭。為了進一步驗證，由韓國、日本、英國、美國、瑞士和澳洲大氣科學家組成的國際團隊，透過位於日本和韓國的空氣監察站蒐集數據，結合電腦模擬，最終鎖定中國華北。

專家發現，中國華北工廠地區2014至2017年CFC-11的濃度，相較2008至2012年增加110%。

未能確定用途產地

報告作者英國布里斯托大學大氣化學專家里格比（Matt Rigby）說， 電腦模擬數據顯示該區的CFC-11排放自2013年起每年增加7000噸。不過，他指出研究並未能確認當地CFC-11的用途及生產地，有可能是從中國其他地方甚至外國運送到當地使用。

CFC-11在1970至1980年代被廣泛應用於生產製冷劑和可用於房屋隔熱層的物料，但1987年的《蒙特利爾議定書》禁止再使用會破壞臭氧層的CFCs和其他工業氣溶膠。禁令實施後全球CFC-11的濃度大減，但去年研究發現2013至2017年CFC-11的濃度減幅慢了一半。

CFCs是強效的溫室氣體，一噸CFC-11相當於5000噸二氧化碳，學者指中國東部額外的CFC-11排放量，相當於3500萬噸二氧化碳。研究結果周三（22日）刊於科學期刊《自然》。

（BBC/衛報）