潑奶昔浪潮從本月初興起，源於有份競逐歐洲議會的極右「保衛英國聯盟」前領袖亞克斯利-倫農（Stephen Yaxley-Lennon）兩天內兩度遭潑奶昔。最先出手的馬哈茂德（Danyaal Mahmud）向《觀察家報》稱，事發時遭對方言論激怒，便將手上奶昔潑出去。這一幕以標籤#SplashTheFash（潑灑麻煩）在網上瘋傳，吸引不滿極右勢力者仿效，其中涉在Twitter言及強姦工黨女議員而受查的英國獨立黨成員本杰明（Carl Benjamin）迄今最少遭潑奶昔4次。

今年初成立脫歐黨的政客法拉奇亦成目標。麥當勞上周六（18日）透露，警方一度在法拉奇到訪愛丁堡前要求當地的麥當勞分店暫停出售奶昔。惟法拉奇周一到紐卡素拉票時，遭人以鄰近快餐店購得的奶昔淋頭，涉事的32歲男子被控普通襲擊罪及刑事毁壞罪。法拉奇周三訪問肯特郡時，亦因發現有數名戴上面罩、手持奶昔的男子在附近，遂留在宣傳巴士上，以免受襲。

牛奶被視「白人至上主義」象徵

格拉斯哥大學社會及政治哲學系講師法蘭克斯（Benjamin Franks）稱，雖然最初潑奶昔行動並非有計劃，但很快便獲反極右人士採用，一方面是由於奶昔容易購得，不易惹人懷疑；另一方面因牛奶是白色，且非白人易有乳糖不耐症等徵狀，使之被部分白人至上主義者用作象徵，如今潑奶昔則令其代表意義改變。倫敦政治經濟學院（LSE）歐洲政治專家費瑟斯通（Kevin Featherstone）則稱，潑奶昔有強烈視覺衝擊元素，令受襲者狼狽不堪，損害其政治光環。

（紐約時報/衛報）